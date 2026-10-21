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ANSES Catamarca: calendario de pagos para hoy miércoles 21 de octubre

Quiénes cobran hoy las prestaciones que otorga la Administración Nacional de Seguridad Social.

21 Octubre de 2026 00.26

La ANSES dio a conocer el cronograma de pagos para este miércoles 21 de octubre para jubilaciones, pensiones, AUH, AUE, prestaciones del SUAF y otros pagos. Cobran hoy:

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo, quiénes cobran hoy

  • DNI terminados en 8: miércoles 21 de octubre.

Quiénes reciben hoy las jubilaciones y pensiones (Captura: ANSES)

Quiénes reciben hoy las jubilaciones y pensiones (Captura: ANSES)

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Tarjeta Alimentar, quiénes cobran hoy

  • DNI terminados en 8: miércoles 21 de octubre.

Quiénes cobran la AUH y SUAF (Captura: ANSES)

Quiénes cobran la AUH y SUAF (Captura: ANSES)

SUAF ANSES, quiénes cobran hoy

  • DNI terminados en 8: miércoles 21 de octubre.

Quiénes cobran hoy la AUE. (Foto: ANSES)

Quiénes cobran hoy la AUE. (Foto: ANSES)

Asignación por Embarazo (AUE), quiénes cobran hoy

  • DNI terminados en 8: miércoles 21 de octubre.

Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento, quiénes cobran hoy

  • Todas las terminaciones de documentos: hasta el 10 de noviembre.

Quiénes cobran hoy las asignaciones de pago único. (Foto: ANSES)

Quiénes cobran hoy las asignaciones de pago único. (Foto: ANSES)

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas (PNC), quiénes cobran hoy

  • Todas las terminaciones de documentos: hasta el 10 de noviembre.

Quiénes cobran hoy las asignaciones de pago único. (Foto: ANSES)

Quiénes cobran hoy las asignaciones de pago único. (Foto: ANSES)

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