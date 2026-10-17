Conmoción: un hombre de 48 años se atragantó mientras cenaba en su casa y murió

Un hombre de 48 años murió durante la madrugada del sábado en la localidad de Río Segundo, provincia de Córdoba, tras sufrir una obstrucción de las vías respiratorias provocada por un alimento. Pese a la intervención inicial de efectivos policiales y al posterior traslado al hospital local, los profesionales de la salud no lograron revertir el cuadro y constataron su fallecimiento.

El episodio ocurrió en un domicilio situado en la intersección de las calles Yaciretá-Apipe y San Luis, según informó la Policía de Córdoba. Personal de la fuerza acudió al lugar en horas de la madrugada, donde se encontró con la víctima con evidente dificultad respiratoria. De acuerdo con el parte oficial, un trozo de alimento le había obstruido las vías aéreas, lo que derivó en una situación de emergencia.

Ante la gravedad del cuadro, los uniformados que llegaron primero al domicilio le practicaron maniobras de primeros auxilios mientras aguardaban la llegada del servicio de emergencias médicas. Una vez en el lugar, los profesionales de la salud continuaron con la asistencia y dispusieron el traslado inmediato del hombre al hospital de Río Segundo para una atención más especializada.

Sin embargo, ya en el centro de salud, el equipo médico constató que el hombre había fallecido a causa de la obstrucción que el alimento generó en la zona de la tráquea. El deceso quedó asentado en el centro de salud y las actuaciones de rigor fueron puestas en marcha de manera inmediata.

La investigación del caso quedó a cargo de la Fiscalía de fuero múltiple de Río Segundo, a cargo de Patricia Baulies.