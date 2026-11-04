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ANSES Catamarca: calendario de pagos para hoy miércoles 4 de noviembre

Quiénes cobran hoy las prestaciones que otorga la Administración Nacional de Seguridad Social.

4 Noviembre de 2026 00.05

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) dio a conocer quiénes cobrarán este miércoles 4 de noviembre de 2026 con respecto a las Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento, Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas.

ANSES: Asignaciones de pago único

El organismo comunicó que los titulares de las Asignaciones de pago único, Matrimonio, Adopción y Nacimiento, de la primera quincena, perciben sus beneficios hasta el 10 de noviembre con todas las terminaciones de DNI.

ANSES: Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas

Los beneficiarios de Asignaciones de Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas pueden percibir sus haberes hasta el 10 de noviembre, con cualquier finalización de DNI.

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