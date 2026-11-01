Milei defendió a Maratea tras el cruce con la China Ansa en televisión

Javier Milei salió en defensa de Santiago Maratea luego del tenso cruce que protagonizó con China Ansa en PH: Podemos Hablar, el ciclo de Telefe conducido por Andy Kusnetzoff.

A través de su cuenta de X, el mandatario reaccionó a dos publicaciones sobre el enfrentamiento y respaldó las críticas contra la periodista y el programa.

En primer lugar, respondió al mensaje de un usuario que elogió la manera en que Maratea contestó las preguntas de Ansa. "No más palabras Sr. Juez", escribió.

Horas más tarde, Milei volvió a referirse al episodio al compartir una publicación de la cuenta Agarra la Pala, que difundió declaraciones de Marcelo Polino en Radio Mitre.

El periodista había contado que China Ansa terminó llorando después del enfrentamiento y afirmó que la pregunta sobre las colectas de Maratea habría sido sugerida por la producción del ciclo.

A partir de esa versión, el Presidente lanzó una crítica directa al programa.

"Gravísimo. Aquí se cuenta cómo en PH se le ha hecho una emboscada a un invitado por no ser kuka (kirchnerista)", escribió.

Y agregó: "Este tipo de situaciones son comunes en la TV argentina, y en especial para el caso del periodismo político. ¡CIAO!".

El tuit de Javier MIlei para respladar a Santiago Maratea. (Foto: X / JMilei)

Cómo fue el cruce entre Maratea y Ansa

La discusión se produjo durante una pregunta sobre las colectas solidarias del influencer. Ansa puso en duda la concreción de uno de los proyectos, destinado a construir un refugio para perros, y Maratea le reprochó que no hubiera investigado el tema.

El intercambio generó repercusiones en redes sociales y motivó distintas reacciones, entre ellas la del Presidente.

La foto que compartió Maratea después de la discusión

Luego de la repercusión del episodio, Maratea publicó una imagen junto a China Ansa en sus historias de Instagram.

En la selfie, ambos aparecen juntos y el influencer agregó un corazón rojo como único mensaje. La publicación llamó la atención porque llegó poco después de la discusión que protagonizaron durante la grabación del programa.

El gesto fue interpretado como una señal de que el enfrentamiento no habría afectado el vínculo entre ambos, aunque Maratea no acompañó la imagen con una explicación.

Este contenido fue elaborado con la asistencia de inteligencia artificial en su redacción y edición.