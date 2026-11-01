Rumbo a Minera Alumbrera: camiones con carga sobredimensionada circularán por Catamarca

Desde este sábado y hasta el próximo 4 de noviembre está previsto el desplazamiento de dos camiones con cargas sobredimensionadas, que tendrán como destino operativo el Proyecto Minero Bajo La Alumbrera.

El traslado contempla el movimiento de dos formaciones de características especiales, tanto por las dimensiones de sus respectivas cargas como por el peso total que deberán transportar durante el recorrido. Se trata de equipamientos destinados al emprendimiento minero, cuyo desplazamiento requerirá una planificación particular debido a las condiciones de circulación que imponen sus medidas.

El itinerario establecido contempla el inicio del recorrido en Zárate, provincia de Buenos Aires, para continuar posteriormente por diferentes rutas nacionales correspondientes a los distritos 8, de La Rioja, y 11, de Catamarca, hasta alcanzar el destino operativo previsto.

La comunicación sobre este procedimiento tiene como finalidad poner en conocimiento de las autoridades y los organismos involucrados el paso de los transportes especiales, de manera que puedan anticipar su circulación y mantener una adecuada coordinación preventiva durante las distintas etapas del desplazamiento.

Uno de los aspectos centrales del operativo está relacionado con la longitud de las formaciones, especialmente la correspondiente al segundo camión, que alcanza los 30,80 metros de largo. Esta característica constituye uno de los principales factores que deberán contemplarse durante la circulación por las rutas previstas.

El primer camión: una perforadora Sandvik de 60 toneladas

La primera formación estará destinada al transporte del cuerpo principal de una perforadora Sandvik, un componente de equipamiento minero que será trasladado hacia el Proyecto Minero Bajo La Alumbrera. Las dimensiones y el peso total de esta unidad determinan su condición de transporte sobredimensionado y requieren considerar las particularidades de su circulación por los diferentes tramos del itinerario.

De acuerdo con los datos establecidos para el operativo, el primer camión presentará las siguientes características técnicas:

Carga transportada: cuerpo principal de perforadora Sandvik.

Altura total: 5,00 metros.

Ancho total: 4,45 metros.

Largo total: 23,00 metros.

Peso total: 60 toneladas.

Estas medidas reflejan las dimensiones de una formación que supera ampliamente las características habituales de circulación de los vehículos convencionales. Particularmente, su altura de cinco metros y su ancho de 4,45 metros constituyen parámetros relevantes para considerar durante el recorrido.

A su vez, sus 23 metros de longitud y sus 60 toneladas de peso total forman parte de las condiciones que deberán tenerse presentes durante las maniobras y el desplazamiento por las rutas nacionales comprendidas en el itinerario.

El otro camión: características

La segunda formación trasladará una estructura metálica indivisible, cuyas dimensiones representan una de las principales particularidades del operativo. Su longitud total de 30,80 metros convierte a este transporte en el de mayor extensión de los dos previstos. Precisamente, la longitud de esta formación constituye uno de los aspectos que requieren especial atención durante el desplazamiento, debido a las características de las maniobras que deberán realizarse en determinados sectores del recorrido.

Las especificaciones técnicas informadas para el segundo camión son las siguientes:

Carga transportada: estructura metálica indivisible.

Altura total: 4,41 metros.

Ancho total: 3,00 metros.

Largo total: 30,80 metros.

Peso total: 61 toneladas.

En comparación con la primera formación, este segundo transporte tendrá una altura menor y un ancho también inferior. Sin embargo, su longitud será considerablemente superior, con una diferencia de 7,80 metros respecto del camión que trasladará el cuerpo principal de la perforadora Sandvik.

En cuanto al peso, la segunda unidad alcanzará las 61 toneladas, una tonelada más que el primer transporte.

El itinerario

El desplazamiento tendrá como punto de partida la localidad de Zárate, en la provincia de Buenos Aires, y continuará por un recorrido que comprende dos distritos viales antes de llegar al destino operativo.

El itinerario previsto fue organizado de la siguiente manera:

Origen:

Zárate, provincia de Buenos Aires.

Distrito 8 - La Rioja:

Ruta Nacional 79.

Ruta Nacional 38.

Ruta Nacional 60.

Distrito 11 - Catamarca:

Ruta Nacional 60.

Ruta Nacional 40.

Destino operativo:

Proyecto Minero Bajo La Alumbrera.

De esta manera, el recorrido incluirá distintos tramos de las rutas nacionales 79, 38 y 60 en territorio riojano, para continuar posteriormente por las rutas nacionales 60 y 40 correspondientes al distrito catamarqueño.