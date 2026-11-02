ANSES confirmó una ayuda económica de casi $400 mil: a quiénes les corresponde

ANSES ofrece una ayuda para un grupo de personas, se trata de quienes perdieron su empleo por causas ajenas a su voluntad, destinada a acompañarlos mientras buscan una nueva oportunidad laboral. El beneficio contempla distintos tipos de desvinculación y tiene requisitos vinculados con los aportes realizados antes del despido.

El monto depende del salario que percibía cada trabajador, aunque existe un tope máximo de $391.200 en octubre de 2026. Además del pago mensual, la prestación incluye otros beneficios y tiene una duración que varía según la cantidad de aportes y la edad del titular.

ANSES: quiénes pueden acceder a la Prestación por Desempleo

La Prestación por Desempleo de ANSES está destinada a trabajadores en relación de dependencia que perdieron su fuente laboral por motivos ajenos a su voluntad. Entre las situaciones contempladas se encuentran los despidos sin justa causa, la finalización de contratos y el cierre o la quiebra de una empresa.

Para quienes estaban comprendidos en la Ley de Contrato de Trabajo, uno de los requisitos principales es acreditar al menos seis meses de aportes durante los tres años anteriores al despido. En el caso de los trabajadores eventuales, de temporada y de otros regímenes, las condiciones varían de acuerdo con las características de cada actividad.

También es necesario encontrarse en situación legal de desempleo y no percibir otras prestaciones incompatibles. Por este motivo, quienes renunciaron voluntariamente a su puesto no pueden acceder a esta ayuda económica.

¿Cuánto se cobra por la Prestación por Desempleo en octubre y noviembre?

El monto que paga ANSES se calcula sobre la remuneración que tenía el trabajador antes de perder su empleo. Para determinar la primera cuota, se considera el 75% de la mejor remuneración neta mensual de los últimos seis meses trabajados.

Sin embargo, el resultado debe respetar los límites establecidos en función del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM). En octubre de 2026, los valores de la prestación son:

Monto mínimo: $195.600 mensuales.

$195.600 mensuales. Monto máximo: $391.200 mensuales.

Esto significa que quienes tenían salarios más elevados no necesariamente cobrarán el 75% de sus ingresos anteriores, ya que el beneficio tiene un límite máximo.

El importe también disminuye a medida que avanzan las cuotas. Durante las primeras cuatro mensualidades se mantiene el cálculo inicial. Entre la quinta y la octava se percibe el 85% de ese valor, mientras que desde la novena hasta la duodécima se cobra el 70%, siempre dentro de los topes vigentes.

Para noviembre de 2026, los límites se actualizan: el monto mínimo será de $199.400 y el máximo llegará a $398.800 mensuales.

Cómo solicitar la ayuda económica de ANSES y qué plazo hay para hacer el trámite

Los trabajadores que reúnen las condiciones deben iniciar la solicitud dentro de los 90 días hábiles posteriores a la finalización de la relación laboral. Si superan ese plazo, todavía pueden gestionar el beneficio, pero ANSES descontará un día de prestación por cada día hábil de demora.

El trámite es gratuito y se puede realizar de manera virtual a través de Atención Virtual de ANSES. Para ingresar, es necesario contar con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social, seleccionar la Prestación por Desempleo y adjuntar el DNI junto con la documentación que acredite la desvinculación laboral. Entre los comprobantes que pueden solicitarse se encuentran el telegrama de despido o el contrato vencido, según corresponda a cada situación.

También es posible gestionar la prestación de manera presencial en una oficina de ANSES, con turno previo. En ambos casos, es importante que los datos personales y familiares estén actualizados para facilitar la evaluación de la solicitud.

Qué otros beneficios reciben quienes cobran la Prestación por Desempleo

Además del ingreso mensual, la ayuda de ANSES contempla otras coberturas durante el período en que se percibe. Los titulares pueden mantener su obra social y continuar cobrando las asignaciones familiares que les correspondan, siempre que cumplan las condiciones establecidas.

El período durante el cual se cobra la prestación también se reconoce a los fines jubilatorios, por lo que se incorpora al cómputo de los años de servicio.

La duración del beneficio depende de los aportes realizados antes de perder el empleo. En el régimen general, se puede cobrar entre dos y doce meses. Para los trabajadores de 45 años o más, se contempla una extensión de seis meses adicionales, con un importe reducido durante ese período.

Por otra parte, los beneficiarios pueden acceder a la Tarifa Social de la tarjeta SUBE y a programas de orientación laboral. Quienes quieran iniciar un emprendimiento propio también tienen la posibilidad de solicitar el cobro conjunto de las cuotas pendientes mediante la modalidad de Pago Único, siempre que cumplan los requisitos correspondientes.