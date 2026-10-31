Hay alerta amarilla por tormentas para Catamarca: las zonas afectadas y cómo seguirá el tiempo

Catamarca se encuentra bajo alerta amarilla por tormentas para esta noche y la madrugada de mañana. El aviso comprende a Ambato, Ancasti, Capayán, Capital, El Alto, Fray Mamerto Esquiú, La Paz, Paclín, Santa Rosa, Valle Viejo y Pomán, donde se prevén condiciones meteorológicas inestables, con lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas de ellas fuertes.

De acuerdo con el informe, los fenómenos podrían estar acompañados por abundantes precipitaciones en cortos períodos, ocasional caída de granizo, frecuente actividad eléctrica y ráfagas de viento. El escenario previsto contempla episodios de distinta intensidad, por lo que no se descarta que algunas tormentas presenten características más fuertes dentro del área alcanzada por el aviso.

En cuanto a los registros de lluvia, se estiman valores de precipitación acumulada de entre 20 y 30 milímetros, aunque el organismo advierte que esos niveles podrían ser superados de manera localizada.

Cómo estará el tiempo en la Capital durante el domingo

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para San Fernando del Valle de Catamarca anticipa una jornada con precipitaciones en distintos momentos del día.

Para el domingo 1 de noviembre, se esperan chaparrones durante la mañana y tormentas aisladas hacia la tarde y la noche. En cuanto al comportamiento del viento, soplará inicialmente del noreste y luego rotará hacia el norte.

Respecto de las temperaturas, la jornada tendrá una mínima de 18 grados y una máxima de 32 grados, en un contexto de inestabilidad que se mantendrá durante buena parte del día.

El lunes continuará la inestabilidad, con ráfagas de hasta 50 km/h

Las condiciones meteorológicas adversas podrían extenderse durante el lunes 2 de noviembre. Según las previsiones del SMN, se esperan tormentas aisladas durante toda la jornada, por lo que la inestabilidad continuará presente en la Capital catamarqueña.

El viento tendrá cambios de dirección: comenzará soplando desde el noreste, rotará hacia el sur y posteriormente volverá a orientarse al norte. Durante ese período se prevén ráfagas que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora.

En materia térmica, el lunes presentará una temperatura mínima de 19 grados y una máxima de 30 grados.