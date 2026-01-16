ANSES Catamarca: calendario de pagos para hoy viernes 16 de enero

La ANSES informó el cronograma de pagos para este viernes 16 de enero para jubilaciones, pensiones, AUH, AUE, prestaciones del SUAF y otros pagos. Cobran hoy:

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo, quiénes cobran hoy

Documentos terminados en 5: viernes 16 de enero.

Quiénes reciben hoy las jubilaciones y pensiones que no superan los haberes mínimos. (Captura: ANSES)

AUH y Tarjeta Alimentar, quiénes cobran hoy

Documentos terminados en 5: viernes 16 de enero.

Quiénes reciben hoy la AUH. (Captura: ANSES)

SUAF de ANSES, quiénes cobran hoy

Documentos terminados en 5: viernes 16 de enero.

Asignación por Embarazo, quiénes cobran hoy

Documentos terminados en 4: viernes 16 de enero.

Quiénes reciben hoy la AUE (Foto: ANSES)

Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad, quiénes cobran hoy

Documentos terminados en 4 y 5: viernes 16 de enero.

Quiénes cobran hoy la Asignación por Prenatal y la Asignación por Maternidad. (Captura: ANSES)

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas (PNC), quiénes cobran hoy

Todas las terminaciones de documentos: hasta el 12 de febrero.

Cuándo cobro las asignaciones familiares en enero 2026 (Foto: ANSES)

Asignaciones Pago Único (Matrimonio, nacimiento, adopción), quiénes cobran hoy

Todas las terminaciones de documentos: hasta el 12 de febrero.

Cuándo cobro las asignaciones de pago único en enero 2026 (Foto: ANSES)

Asignaciones Familiares SUAF: cómo saber si cobro los $108.000 extra de ANSES en enero de 2026



Para saber si en enero de 2026 te corresponde cobrar los $108.000 de la Tarjeta Alimentar a través del sistema de Asignaciones Familiares SUAF de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES), hay que hacer una verificación simple desde el sitio oficial. El paso a paso es el siguiente:

Ingresá a Mi ANSES con tu CUIL o DNI y tu clave de la seguridad social. Entrá al menú principal y elegí la opción "Consultar". El sistema indicará si sos beneficiario del pago.

Es necesario ingresar a Mi Anses para completar el trámite (Foto: Mi Anses).

Asignaciones Familiares SUAF: quiénes reciben los $108.000 extra de ANSES en enero de 2026

Durante enero, la ANSES acredita un monto de $108.062 a las familias con tres hijos que cobran la Asignación Universal por Hijo (AUH). Este importe corresponde al programa Tarjeta Alimentar y se paga dentro del esquema de Asignaciones Familiares SUAF.

Los montos varían según la cantidad de hijos a cargo:

Familias con un hijo: $52.250

Familias con dos hijos: $81.936

Familias con tres hijos: $108.062

Asignaciones Familiares SUAF: requisitos para cobrar la Tarjeta Alimentar ANSES en enero de 2026

El beneficio se otorga de forma automática a los siguientes grupos:

Personas que cobran la AUH y tienen hijos de hasta 17 años inclusive.

Embarazadas desde el tercer mes que perciben la Asignación por Embarazo (AUE).

Titulares de AUH con hijos con discapacidad, sin límite de edad.

Madres que cobran una Pensión No Contributiva (PNC) por tener siete hijos o más.

Hay que cumplir con estos requisitos para recibir el pago (Foto: ANSES).

Qué es la Tarjeta Alimentar ANSES

La Tarjeta Alimentar es una política impulsada por el Ministerio de Capital Humano (ex Desarrollo Social) que busca garantizar el acceso a la canasta básica alimentaria para los sectores más vulnerables. El dinero se deposita de manera directa en la misma cuenta bancaria donde se cobra la AUH o la AUE.