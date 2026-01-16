ANSES Catamarca: calendario de pagos para hoy viernes 16 de enero

La ANSES informó el cronograma de pagos para este viernes 16 de enero para jubilaciones, pensiones, AUH, AUE, prestaciones del SUAF y otros pagos. Cobran hoy:
Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo, quiénes cobran hoy
- Documentos terminados en 5: viernes 16 de enero.
AUH y Tarjeta Alimentar, quiénes cobran hoy
- Documentos terminados en 5: viernes 16 de enero.
SUAF de ANSES, quiénes cobran hoy
- Documentos terminados en 5: viernes 16 de enero.
Asignación por Embarazo, quiénes cobran hoy
- Documentos terminados en 4: viernes 16 de enero.
Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad, quiénes cobran hoy
- Documentos terminados en 4 y 5: viernes 16 de enero.
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas (PNC), quiénes cobran hoy
- Todas las terminaciones de documentos: hasta el 12 de febrero.
Asignaciones Pago Único (Matrimonio, nacimiento, adopción), quiénes cobran hoy
- Todas las terminaciones de documentos: hasta el 12 de febrero.
Asignaciones Familiares SUAF: cómo saber si cobro los $108.000 extra de ANSES en enero de 2026
Para saber si en enero de 2026 te corresponde cobrar los $108.000 de la Tarjeta Alimentar a través del sistema de Asignaciones Familiares SUAF de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES), hay que hacer una verificación simple desde el sitio oficial. El paso a paso es el siguiente:
- Ingresá a Mi ANSES con tu CUIL o DNI y tu clave de la seguridad social.
- Entrá al menú principal y elegí la opción "Consultar".
- El sistema indicará si sos beneficiario del pago.
Asignaciones Familiares SUAF: quiénes reciben los $108.000 extra de ANSES en enero de 2026
Durante enero, la ANSES acredita un monto de $108.062 a las familias con tres hijos que cobran la Asignación Universal por Hijo (AUH). Este importe corresponde al programa Tarjeta Alimentar y se paga dentro del esquema de Asignaciones Familiares SUAF.
Los montos varían según la cantidad de hijos a cargo:
- Familias con un hijo: $52.250
- Familias con dos hijos: $81.936
- Familias con tres hijos: $108.062
Asignaciones Familiares SUAF: requisitos para cobrar la Tarjeta Alimentar ANSES en enero de 2026
El beneficio se otorga de forma automática a los siguientes grupos:
- Personas que cobran la AUH y tienen hijos de hasta 17 años inclusive.
- Embarazadas desde el tercer mes que perciben la Asignación por Embarazo (AUE).
- Titulares de AUH con hijos con discapacidad, sin límite de edad.
- Madres que cobran una Pensión No Contributiva (PNC) por tener siete hijos o más.
Qué es la Tarjeta Alimentar ANSES
La Tarjeta Alimentar es una política impulsada por el Ministerio de Capital Humano (ex Desarrollo Social) que busca garantizar el acceso a la canasta básica alimentaria para los sectores más vulnerables. El dinero se deposita de manera directa en la misma cuenta bancaria donde se cobra la AUH o la AUE.