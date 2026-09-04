ANSES Catamarca: calendario de pagos para hoy viernes 4 de septiembre

La ANSES dio a conocer el cronograma de pagos para este viernes 4 de septiembre para jubilaciones, pensiones, AUH, AUE, prestaciones del SUAF y otros pagos. Cobran hoy:

Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento, quiénes cobran hoy

Todas las terminaciones de documentos: hasta el 10 de septiembre.

(Foto: ANSES)

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas (PNC), quiénes cobran hoy

Todas las terminaciones de documentos: hasta el 10 de septiembre.

(Foto: ANSES)

Jubilaciones y pensiones de ANSES: cuánto cobran en septiembre con aumento

Las jubilaciones y pensiones se ajustan con el último dato disponible del índice de precios (IPC) desde marzo de 2024.

De acuerdo con ese cálculo, los haberes quedan en septiembre de la siguiente manera, sin contar el bono:

La jubilación mínima : $428.591,22 ;

: ; La jubilación máxima : $2.884.013,07 ;

: ; La Pensión Universal de Adultos Mayores ( PUAM ): $342.872,98 ;

): ; Las Pensiones no Contributivas (PNC): $300.014,12;

(PNC): La Prestación Básica Universal (PBU): llega a $196.060,91.

En tanto, el Gobierno confirmó que pagará este mes el bono de hasta $70.000 para jubilados y pensionados. Ese monto está congelado desde hace dos años.