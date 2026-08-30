Todo sobre la vuelta del Servicio Militar Voluntario en Argentina: edades, requisitos y màs

Las Fuerzas Armadas argentinas confirmaron que "en septiembre regresa el Servicio Militar Voluntario" en el país. La iniciativa convoca a ciudadanos que deseen integrarse a las filas de la institución de manera opcional y contempla, además de las tareas militares, la posibilidad de acceder a capacitación técnica y certificaciones oficiales de oficios con validez para el mercado de trabajo.

El programa establece diferentes condiciones de ingreso y permanencia de acuerdo con la fuerza elegida por cada aspirante. Uno de sus aspectos centrales es que permite a los voluntarios obtener herramientas vinculadas con distintos oficios, sin exigir estudios secundarios completos como requisito general señalado para el ingreso.

Quienes resulten elegidos deberán firmar un "compromiso formal de permanencia", mediante el cual asumirán las condiciones vigentes durante su incorporación. A lo largo de su estadía, los soldados recibirán capacitación técnica y podrán acceder a certificaciones oficiales que buscan convertirse en una herramienta útil para su futuro laboral.

Una convocatoria de carácter voluntario

El regreso del programa está planteado bajo una modalidad opcional. La incorporación depende de la decisión individual de cada postulante y también de las vacantes institucionales disponibles en el momento de la inscripción.

Según la información difundida, la convocatoria alcanza a ciudadanos de entre 18 y 28 años que deseen integrarse a las Fuerzas Armadas. Sin embargo, los requisitos específicos pueden variar de acuerdo con el organismo al que se presente el aspirante.

La propuesta busca combinar la incorporación voluntaria a las instituciones militares con un proceso de formación. Durante ese período, quienes sean seleccionados deberán cumplir las tareas que les sean asignadas y, al mismo tiempo, tendrán acceso a distintos beneficios sociales o vinculados con el trabajo.

El ingreso no se produce de manera automática. Los aspirantes deben cumplir con las pautas correspondientes y la incorporación queda sujeta a las condiciones establecidas por cada fuerza y a las vacantes existentes.

Los requisitos para ingresar al Ejército

En el caso del Ejército, el proceso de admisión contempla una serie de condiciones específicas. Para ingresar, se requiere:

Ciudadanía argentina .

. Tener entre 18 y 24 años de edad .

. Contar con la educación primaria completa .

. Carecer de antecedentes penales.

Estos requisitos forman parte de las condiciones de ingreso al Ejército dentro del programa. La incorporación depende, además, de la voluntad del postulante y de la disponibilidad institucional existente al momento de la selección.

Uno de los aspectos destacados de la iniciativa es que la formación prevista durante el servicio permitirá obtener certificaciones oficiales de oficios. De esta manera, el programa se presenta también como una instancia de capacitación para jóvenes que busquen incorporar conocimientos técnicos aplicables posteriormente en el ámbito laboral.

El contrato inicial y las posibilidades de permanencia

Una vez superado el período inicial de evaluación, los voluntarios firman un contrato de dos años de duración. Durante ese intervalo, realizan las tareas militares que les sean asignadas y acceden a los beneficios sociales o de trabajo contemplados.

La permanencia dentro del Servicio Militar Voluntario se encuentra sujeta a determinadas condiciones. La continuidad depende de las aptitudes físicas de cada integrante y también de las necesidades que presente cada una de las fuerzas.

En el caso de la Fuerza Aérea, existe la posibilidad de renovar el acuerdo hasta alcanzar los 28 años de edad. Esta opción se encuentra dentro de los límites establecidos para la permanencia en el servicio. La duración y continuidad del vínculo, por lo tanto, están relacionadas tanto con las condiciones individuales del voluntario como con los requerimientos institucionales.

El límite establecido por la Ley 24.429

La Ley 24.429 establece que el límite para permanecer dentro del Servicio Militar Voluntario es de 28 años. Al alcanzar esa edad, el soldado debe concluir sus actividades antes de finalizar el período anual.

El marco normativo fija así un límite concreto para la permanencia dentro del programa. La posibilidad de continuar hasta esa edad se encuentra vinculada a las aptitudes físicas y a las necesidades de cada fuerza, de acuerdo con lo determinado por el reglamento.

Capacitación y certificaciones

Uno de los puntos centrales del relanzamiento es la capacitación que recibirán quienes completen su período dentro del programa. Los voluntarios podrán obtener certificaciones oficiales de oficios válidas para el mercado de trabajo, lo que apunta a ampliar sus posibilidades de inserción laboral.

Esta alternativa resulta especialmente relevante para jóvenes que no cuentan con los estudios secundarios terminados, ya que el programa permite acceder a certificaciones oficiales a partir de los conocimientos y oficios aprendidos durante el servicio.

La capacitación técnica forma parte de la experiencia prevista para los soldados voluntarios y se suma a las tareas militares que deberán desarrollar durante su permanencia.

De esta manera, la propuesta combina la formación dentro de las Fuerzas Armadas con la adquisición de herramientas que puedan tener utilidad fuera del ámbito institucional una vez finalizado el servicio.