Subió el plazo fijo: cuánto pagan los principales bancos al invertir $1 millón a 30 días

Las tasas de plazo fijo muestran una suba en las últimas semanas y ese movimiento ya impacta en el rendimiento que ofrecen los principales bancos para depósitos de $1 millón a 30 días. Con los datos provistos por el usuario, las entidades relevadas pagan tasas de entre 16% y 24% nominal anual, con resultados finales que van desde $1.013.150,68 hasta $1.019.726,03 al vencimiento.

El repunte aparece también en la serie promedio del sistema para personas humanas, que funciona como referencia para medir la evolución general de los plazos fijos. Esa tasa transitó varios meses cerca del 19% y en los últimos registros de agosto de 2026 volvió a ubicarse en torno al 20%, con valores de 20,16% el 25 de agosto y 20,13% el 27 de agosto.

En ese marco, entre los bancos con mayor rendimiento para un depósito de $1 millón a 30 días figuran Banco CMF S.A. y Reba Compañía Financiera S.A., ambos con una tasa de 24, lo que arroja un monto final de $1.019.726,03. Un escalón más abajo aparecen Banco Meridian S.A. y Crédito Regional Compañía Financiera S.A.U., con tasa de 23,5 y un resultado de $1.019.315,07.

También ofrecen tasas de 23 entidades como Banco Bica S.A., Banco del Sol S.A., Banco Mariva S.A. y Banco Voii S.A.. En esos casos, colocar $1 millón por 30 días deja un total de $1.018.904,11 al final del período.

Dentro del lote siguiente se ubican Banco Hipotecario S.A., con tasa de 22 y un retorno de $1.018.082,19; Banco de Comercio S.A. y Bibank S.A., con 21,5 y un resultado de $1.017.671,23; y Banco de la Provincia de Buenos Aires y Banco Masventas S.A., con 21 y un monto final de $1.017.260,27.

Más abajo quedan Banco de la Nación Argentina y Banco Dino S.A., con tasa de 20 y un resultado de $1.016.438,36. Con 19,5 aparecen Banco BBVA Argentina S.A., Banco Macro S.A. y Banco del Chubut S.A., que llevan el capital a $1.016.027,40. Con 19, en tanto, se ubican Banco Comafi Sociedad Anónima, Banco Julio Sociedad Anónima y Banco Provincia de Tierra del Fuego, con un total de $1.015.616,44.

El relevamiento incluye además a Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. y Banco Credicoop Cooperativo Limitado, ambos con tasa de 18,5 y un resultado de $1.015.205,48. Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U. paga 18,1 y deja $1.014.876,71, mientras que Banco Santander Argentina S.A. y Banco de la Ciudad de Buenos Aires ofrecen 17, con un retorno de $1.013.972,60.

En el extremo inferior del listado aparece Banco Patagonia S.A., con una tasa de 16. Para un depósito de $1 millón a 30 días, el resultado final en ese caso es de $1.013.150,68.

La serie promedio del sistema refuerza la idea de una mejora reciente. En la columna de personas humanas, los registros pasaron de 19,00 el 14 de agosto de 2026 a 19,09 el 18 de agosto, 19,23 el 19 de agosto, 19,39 el 20 de agosto, 19,62 el 21 de agosto, 19,80 el 24 de agosto y 20,16 el 25 de agosto, antes de cerrar en 20,13 el 27 de agosto.

Ese recorrido marca un cambio frente a los niveles observados en meses previos y coincide con una oferta bancaria que volvió a mostrar ajustes al alza en los rendimientos para colocaciones a 30 días.

Además de la comparación puntual entre bancos, la evolución reciente de las tasas muestra que el plazo fijo volvió a recuperar algo de atractivo para los ahorristas más conservadores. Aunque los rendimientos siguen lejos de los niveles que el sistema llegó a ofrecer en otros momentos, en las últimas semanas se observó una recomposición que empujó al alza tanto los promedios generales como las propuestas de varias entidades. Para quienes priorizan cobertura de corto plazo y menor exposición al riesgo, la diferencia entre una tasa y otra vuelve a cobrar importancia, ya que incluso en colocaciones de 30 días el resultado final puede variar de manera apreciable.



