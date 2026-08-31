Protección de la Virgen a 22 años del sismo: el programa oficial de celebraciones

La comunidad católica de Catamarca se prepara para vivir la Fiesta de la Protección de Nuestra Madre del Valle durante el sismo, al cumplirse 22 años de aquel acontecimiento del 7 de septiembre de 2004.

Las actividades se desarrollarán desde el viernes 4 hasta el lunes 7 de septiembre de 2026, en el marco del Bicentenario del nacimiento del Beato Mamerto Esquiú y del 5° aniversario de su Beatificación. El lema general de las celebraciones será: "Lirio de los Valles, cuida a tus hijos".

Este sábado se llevó a cabo una reunión coordinada por el padre Juan Ramón Cabrera, rector del Santuario Catedral, junto con los distintos grupos de servidores y representantes de organismos públicos provinciales y municipales involucrados en la organización.

Durante el encuentro se definieron los detalles de las celebraciones litúrgicas del Triduo en honor de Nuestra Madre Morena, además de la logística y el dispositivo de seguridad para el traslado de la Sagrada Imagen hacia la comunidad de Valle Chico, ubicada en el sudoeste capitalino, previsto para el sábado 5 de septiembre.

Viernes 4: la Bajada de la Imagen

La primera jornada tendrá como tema "La protección, signo de amor y esperanza". A las 8:30 se realizará la Solemne Bajada de la Imagen de la Virgen del Valle desde el Camarín hasta el Presbiterio, seguida del rezo del Santo Rosario.

El programa continuará con misas en acción de gracias a las 9:00, 11:00, 18:00 y 20:00. A las 19:00 habrá Adoración y rezo del Santo Rosario. Ese mismo día, en San José de Piedra Blanca, a las 17:00, se contará con la presencia de la Sagrada Imagen de Nuestra Madre del Valle junto al Beato Mamerto Esquiú en la procesión por el 5º aniversario de su Beatificación.

Sábado 5: traslado hacia Valle Chico

Bajo el tema "Dar gracias, signo de amor y reconocimiento", las actividades comenzarán a las 7:00 con una misa en acción de gracias.

A las 8:15 se rezará el Santo Rosario y a las 9:00 se celebrará otra misa en acción de gracias. A las 11:00 se realizarán bautismos. Uno de los momentos centrales de la jornada será a las 13:30, cuando se concrete el traslado de la Imagen original de la Virgen del Valle hacia Valle Chico.

El recorrido previsto será por las calles Sarmiento, República y Maipú, continuando por avenida Güemes, avenida Hipólito Irigoyen, rotonda, avenida Bicentenario, Polideportivo Policial, avenida Bicentenario, avenida Manuel Navarro, Loteo Marcolli, avenida Bicentenario, rotonda, avenida Los Minerales, barrio Parque Sur, avenida Los Minerales, avenida 15, avenida 51, calle 20, avenida 39 y calle 16, hasta llegar a la capilla Nuestra Señora de Guadalupe.

A las 17:00 se celebrará la misa en la Capilla de Valle Chico.

Para el regreso al Santuario, el recorrido será por calle 18, avenida 27, avenida 12, rotonda, salida por avenida 15, avenida 2 Norte, pasando por el primer puente, avenida Sal Gema, rotonda, avenida Misiones, avenida Ocampo y calle San Martín, para ingresar finalmente al Santuario.

La jornada concluirá con una misa a las 21:00 en el Santuario Catedral.

Domingo 6: una jornada de preparación

El tema de la jornada será "Pedimos perdón y nos preparamos para celebrar". A las 8:00 se celebrará la Misa radial, en acción de gracias. A las 9:20 tendrá lugar el rezo del Santo Rosario y a las 10:00 se celebrará una misa en acción de gracias.

También habrá una misa a las 11:00, otra a las 18:00, mientras que a las 19:00 se realizará la Adoración y el rezo del Santo Rosario. El programa finalizará con la misa de las 20:00.

Lunes 7: 22 años de la protección durante el sismo

El lunes 7 de septiembre se conmemorarán los 22 años de la Protección de la Virgen del Valle durante el sismo, bajo el tema "Celebramos la alegría de la protección".

Las actividades comenzarán a las 8:00 con el rezo del Santo Rosario. A las 8:53 se realizará el repique de campanas y a las 9:00 se celebrará la misa en acción de gracias. Finalizada la celebración eucarística, se llevará a cabo una procesión con la Sagrada Imagen de Nuestra Señora del Valle alrededor de la plaza 25 de Mayo.

Por la tarde, habrá una misa a las 18:00, seguida de la Adoración y el rezo del Santo Rosario a las 19:00. Finalmente, a las 20:00, se celebrará la última misa de la jornada.

Todas las celebraciones tendrán como escenario principal el Santuario Nuestra Señora del Valle - Catedral y Basílica, en el marco de una nueva conmemoración de la protección que los fieles atribuyen a la intercesión de Nuestra Madre del Valle durante el sismo ocurrido el 7 de septiembre de 2004.