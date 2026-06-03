Listo el cronograma de pago de los haberes para los municipales de la Capital

La Municipalidad de la Capital informó durante la tarde de este miércoles la fecha de pago de los haberes destinados a los empleados municipales, alcanzando a todas las categorías contempladas dentro de la administración comunal.

La comunicación oficial permitió confirmar el cronograma correspondiente a los salarios del mes de mayo, brindando precisiones sobre la fecha de acreditación de los fondos y la modalidad de cobro prevista para aquellos trabajadores que perciben sus haberes mediante ventanilla.

La medida comprende a distintos sectores de la estructura laboral municipal, incluyendo al personal de planta permanente, a los beneficiarios del programa Catamarca Ciudad Trabaja y a los trabajadores contratados, quienes percibirán sus ingresos conforme a las fechas establecidas por la administración local.

Acreditación prevista para el viernes 5 de junio

De acuerdo con lo informado oficialmente, los sueldos serán acreditados el próximo viernes 5 de junio. La fecha alcanza a la totalidad de los trabajadores incluidos en el cronograma difundido por el municipio, permitiendo que los fondos correspondientes al mes de mayo estén disponibles para quienes perciben sus haberes mediante acreditación bancaria.

La acreditación simultánea para las distintas categorías laborales busca garantizar que los empleados municipales puedan acceder a sus salarios dentro de la misma jornada establecida por la administración comunal.

Alcance del cronograma

La información difundida por la Municipalidad de la Capital especifica que el pago comprende a diversos sectores del personal municipal.

Entre los grupos alcanzados por el cronograma se encuentran:

Trabajadores de planta permanente.

Beneficiarios del programa Catamarca Ciudad Trabaja.

Personal contratado.

La inclusión de estas categorías garantiza que el esquema de pagos abarque a los distintos trabajadores que forman parte de la estructura municipal y desarrollan tareas en las diferentes dependencias y áreas de la comuna capitalina.

La confirmación oficial de la fecha de pago permite además unificar la información para todos los sectores comprendidos, evitando incertidumbres respecto del cobro de los haberes correspondientes al período informado.

Modalidad de cobro por ventanilla

Además de la acreditación bancaria prevista para el viernes 5 de junio, el municipio informó cómo se desarrollará el pago para aquellos empleados que perciben sus haberes mediante ventanilla.

Según se detalló, los pagos se efectuarán el mismo viernes en la Dirección General de Tesorería, dependencia que estará habilitada para concretar la entrega de los haberes en dos franjas horarias.

El cronograma de atención establecido será el siguiente:

Turno mañana: de 08:00 a 13:00.

de 08:00 a 13:00. Turno tarde: de 14:00 a 16:00.

La disposición de dos horarios de atención durante la jornada busca facilitar el acceso de los trabajadores a sus haberes, permitiendo que quienes deban concurrir personalmente a cobrar puedan hacerlo dentro de las franjas establecidas por la Dirección General de Tesorería.