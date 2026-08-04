¿Se viene la lluvia?: así va a estar Catamarca este martes

Los días de primaverita continúan y este martes tendrá particularidades. El pronóstico anticipa un cielo mayormente nublado durante gran parte de la jornada. Si bien el inicio estará marcado por la estabilidad, las condiciones experimentarán un cambio progresivo hacia la tarde, cuando aumentarán las chances y aparecerá la posibilidad de lluvias aisladas.

En las primeras horas, el cielo se mostró mayormente cubierto con una temperatura fresca y viento prácticamente imperceptible del sector Sudoeste (SO). Estas condiciones contribuirán a un comienzo de martes tranquilo

Luego y con el avance del martes, el panorama presentará pocas modificaciones, según el Servicio Meteorológico Nacional. Durante la mañana, continuará el cielo mayormente nublado, manteniéndose la estabilidad atmosférica y sin probabilidades de precipitaciones, de momento. La temperatura descenderá hasta los 14 grados, convirtiéndose en el registro más bajo de la jornada. Al mismo tiempo, el viento continuará siendo muy débil conservando su predominio del sector de la hora anterior.

Estas condiciones permitirán un desarrollo matutino sin cambios importantes respecto de la madrugada, caracterizado por la persistencia de la nubosidad y un ambiente fresco.

La tarde llega con cambios

El escenario previsto comenzará a modificarse durante la tarde, cuando se espera un incremento de la inestabilidad atmosférica que dará lugar a la posibilidad de lloviznas. En este período, la probabilidad de precipitaciones se ubicará entre el 10% y el 40%, reflejando un cambio respecto de la estabilidad observada durante la primera mitad del día.

Al mismo tiempo, la temperatura alcanzará la máxima prevista de 24 grados, convirtiéndose en el momento más templado de la jornada. Otro aspecto destacado será el incremento de la intensidad del viento. Durante la tarde, las corrientes pasarán a predominar desde el Noroeste (NE), con velocidades previstas entre 23 y 31 km/h. Además, se esperan ráfagas que podrían oscilar entre 42 y 50 km/h, constituyendo el fenómeno de mayor relevancia del día.

La noche estará nublada

Las condiciones de inestabilidad se alejarán durante la noche. El SMN señala que la chances de precipitaciones pasarán a ser nulas.

En cuanto a la temperatura, se espera un descenso hasta los 20 grados, mientras que el viento continuará predominando desde el mismo sector, aunque con menor intensidad. Las velocidades previstas oscilarán entre 13 y 22 km/h.

