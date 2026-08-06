Catamarca: lo denunció su hermana, se autolesionó y terminó destrozando la comisaría

Pasado el mediodía de hoy, a las 12:20, la tranquilidad del barrio 14 viviendas se vio interrumpida de manera abrupta. Un llamado telefónico advirtió a las autoridades sobre una situación de emergencia en el lugar, lo que motivó la inmediata respuesta de los profesionales de la seguridad.

Ante la alerta recibida, los numerarios de la Comisaría Décima Tercera se constituyeron con rapidez en la zona señalada. Una vez allí, el personal policial procedió a la aprehensión de un joven de apellido Becerra, de 23 años de edad, quien quedó formalmente bajo custodia en el marco de este procedimiento de carácter urgente.

El conflicto familiar

El núcleo de la intervención policial se originó a partir de un grave incidente intrafamiliar. El joven aprehendido fue sindicado por su propia hermana, una joven mujer de 20 años de edad, quien se erigió como la principal testigo y damnificada de los hechos.

De acuerdo con la información oficial, la mujer señaló a su hermano como el presunto autor de intentar agredirla físicamente. Sin embargo, la acción violenta se vio frustrada, ya que el acusado no logró su cometido. Lejos de disuadir la situación, tras el ataque fallido, el joven procedió a autolesionarse con trozos de vidrio de una botella, un hecho que incrementó la complejidad y la tensión del escenario con el que se encontraron los uniformados al arribar al domicilio.

El procedimiento de seguridad

Durante el desarrollo de las diligencias en el lugar del hecho, el personal policial interviniente profundizó las medidas de rigor para resguardar la seguridad de los presentes y recolectar los elementos probatorios necesarios.

En este sentido, los efectivos procedieron al secuestro de un cuchillo que el joven tenía en su poder, un arma blanca que representaba un peligro latente tanto para la integridad de la damnificada como para la del propio aprehendido y de los agentes actuantes. Este elemento fue incorporado de inmediato a las actuaciones sumariales correspondientes para esclarecer por completo las circunstancias del episodio.

Escalada de violencia

La tensión vivida en el barrio 14 viviendas tuvo una prolongación directa durante el traslado del sospechoso hacia la dependencia policial. Al momento de ingresar a la seccional, el joven se habría tornado agresiva con los uniformados, mostrando una actitud hostil y desafiante frente a la autoridad.

Esta reacción violenta no se limitó a agresiones verbales o físicas hacia el personal, sino que derivó en daños materiales concretos en la puerta de ingreso a la Comisaría. La infraestructura del edificio policial sufrió las consecuencias de la furia del aprehendido, lo que sumó un nuevo delito a su situación procesal inicial.