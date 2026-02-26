ANSES Catamarca: calendario de pagos para hoy jueves 26 de febrero

La Administración Nacional de la Seguridad Social continúa con el cronograma de pagos correspondiente al segundo mes del año

Para este jueves, el organismo previsional confirmó el desembolso de haberes para jubilados que superan la mínima, beneficiarios del plan de desempleo y diversas asignaciones por pago único.

Jubilaciones, pensiones y Desempleo Plan 1

De acuerdo con el calendario oficial, este jueves 26 de febrero es el turno de los jubilados y pensionados que perciben haberes superiores al monto mínimo y cuyos documentos finalizan en 6 y 7. Los beneficiarios podrán retirar sus fondos por ventanilla o a través de cajeros automáticos en sus sucursales bancarias habituales.

Asimismo, el organismo también liquidará la prestación por Desempleo Plan 1 a aquellos titulares que tengan documentos terminados en 4 y 5. Es importante recordar que el cobro por cajero automático permite disponer del dinero durante toda la jornada sin necesidad de filas extensas.

Asignaciones Familiares y de Pago Único

Por otro lado, la ANSES mantiene vigente el plazo para las Asignaciones de Pago Único, que incluyen los beneficios por Matrimonio, Adopción y Nacimiento. En estos casos, el pago está habilitado para todas las terminaciones de DNI y los beneficiarios tienen tiempo de cobrar hasta el próximo 12 de marzo.

En una situación similar se encuentran las Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas (PNC). Para este grupo, el cronograma de pagos también es independiente de la finalización del documento, permitiendo el acceso al beneficio hasta el 12 de marzo inclusive.

Quiénes pueden acceder a las pensiones no contributivas ANSES: los requisitos en febrero de 2026

Pensión por invalidez

Ser argentino nativo o naturalizado, o extranjero con al menos 10 años de residencia en el país.

Tener menos de 65 años al momento de iniciar el trámite.

No cobrar jubilación ni pensión de ningún otro régimen.

En el caso de menores de edad, los ingresos del grupo familiar no deben superar el equivalente a cuatro jubilaciones mínimas.

Según la jurisdicción, puede solicitarse documentación adicional, como informes catastrales.

Pensión para madres de siete hijos

Ser argentina o naturalizada con al menos un año de residencia, o extranjera con un mínimo de 15 años en el país.

No contar con ingresos suficientes ni estar incluida en otro sistema previsional.

El cónyuge puede estar jubilado, pero no debe percibir otra pensión no contributiva.

Pensión por vejez

Tener 70 años o más.

Ser argentino naturalizado con al menos cinco años de residencia, o extranjero con 40 años de permanencia en el país.

No percibir ingresos propios ni ningún otro beneficio previsional.

No corresponde en caso de detención ni si el cónyuge ya es titular de la misma pensión.

Cómo saber si cobro una PNC de ANSES en febrero de 2026

ANSES dispone de una herramienta online que permite consultar si hay un pago asignado durante el mes. Para hacerlo, hay que seguir estos pasos:

Ingresar a Mi ANSES con CUIL y clave de la seguridad social. Ir a la sección "Mis Cobros". Verificar si aparece un beneficio correspondiente a febrero, junto con el monto actualizado y la fecha estimada de cobro.

Es necesario ingresar a Mi Anses para completar el trámite (Foto: Mi Anses).

