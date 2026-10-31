La FIA penalizó a Lawson de la Qualy y Franco Colapinto fue beneficiado

La Federación Internacional del Automóvil (FIA) descalificó al piloto de Racing Bulls Liam Lawson de la Qualy de este sábado, por lo que largará desde la última posición en la carrera del Gran Premio de la Ciudad de México, correspondiente a la decimonovena fecha de la Fórmula 1.

Lawson había quedado en la novena posición de la clasificación, pero por un informe elevado por el delegado técnico del máximo organismo del deporte debido a una infracción con el motor del monoplaza, fue sancionado.

Según el informe, violó la normativa del MGU-K (Motor Generator Unit - Kinetic) que regula el uso, la potencia y el comportamiento del motor eléctrico principal que recupera la energía cinética de las frenadas en la Fórmula 1.

La sanción impuesta a Liam Lawson terminó beneficiando directamente a Alpine en la grilla de partida del Gran Premio de México. El piloto neozelandés había conseguido clasificarse para la Q3 y cerrar la sesión en la novena posición, tras marcar uno de los mejores registros de la jornada en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Sin embargo, una penalización posterior alteró el orden de salida y permitió que Pierre Gasly ganara una posición, avanzando al noveno puesto de la parrilla, mientras que Franco Colapinto también se vio favorecido al escalar un lugar.

La decisión representa una oportunidad importante para la escudería francesa en su lucha dentro del Campeonato Mundial de Constructores. Con Gasly situado más adelante en la formación de salida y Colapinto mejor ubicado respecto a la clasificación original, Alpine buscará aprovechar la carrera para reducir la diferencia de 29 puntos que la separa de RB en la disputa por el quinto puesto de la tabla.

El contratiempo añadió un nuevo capítulo a un fin de semana complejo para Lawson. Aunque el piloto de RB había logrado el octavo mejor tiempo absoluto de la clasificación, ya arrastraba una sanción de una posición en la parrilla debido al incidente protagonizado durante la segunda sesión de entrenamientos libres del viernes con Max Verstappen, de Red Bull.

Los comisarios consideraron responsable a Lawson de la maniobra y aplicaron la misma penalización al neerlandés, modificando el orden definitivo de salida para la carrera en Ciudad de México.