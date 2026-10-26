La Provincia confirmó el cronograma de pago de los haberes de octubre

El Ministerio de Hacienda y Obra Pública confirmó el cronograma de pago de los haberes correspondientes al mes de octubre para los trabajadores de la Administración Pública Provincial y los docentes provinciales. Según la información oficial, las acreditaciones se realizarán durante la primera semana de noviembre, con fechas diferenciadas para cada sector de acuerdo con la organización establecida por el organismo, tal y como sucede mes a mes.

De esta manera, el esquema anunciado contempla dos jornadas consecutivas destinadas a completar las acreditaciones de ambos grupos. De acuerdo con lo informado por la cartera de Hacienda y Obra Pública, los haberes del período de octubre comenzarán a acreditarse el miércoles 4 de noviembre y continuarán el jueves 5 de noviembre, fecha asignada a los docentes provinciales.

El cronograma

La primera fecha del cronograma corresponde al miércoles 4 de noviembre, jornada en la que se acreditarán los haberes de los empleados de los organismos de la Administración Pública Provincial.

La segunda jornada prevista será el jueves 5 de noviembre, cuando se acreditarán los haberes correspondientes a los docentes provinciales.

En este caso, el Ministerio de Hacienda y Obra Pública precisó que el pago alcanzará a todas las terminaciones de DNI.

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Con este anuncio, la Provincia dio a conocer las jornadas previstas para el pago de los haberes de octubre de los trabajadores de la Administración Pública Provincial y de los docentes.