Bullying en el Pía: La echaron a semanas del egreso y pide a la Justicia poder terminar el secundario

Una alumna de 18 años del Colegio Privado Pía Didoménico acudió a la Justicia para frenar la decisión de la institución de reubicarla en otra escuela cuando cursa las últimas semanas de sexto año.

La joven presentó una acción de amparo y solicitó una medida cautelar para continuar sus estudios de manera virtual y poder obtener su título secundario.

Uno de los principales cuestionamientos planteados es que, pese a ser mayor de edad, la decisión del colegio fue comunicada a sus padres y no directamente a ella.

La Disposición Interna N.º 32/2026 fue notificada el 26 de octubre y ordena gestionar su pase y una vacante en otro establecimiento educativo.

Sin embargo, el documento no determina qué escuela la recibiría, desde cuándo ni bajo qué plan de estudios.

La estudiante, en el amparo presentado ante la justicia por su abogado Marcus Denet, sostiene que nunca fue convocada para ser escuchada ni tuvo la posibilidad de realizar un descargo antes de que se adoptara la medida.

También cuestiona que las reuniones mantenidas entre el colegio y autoridades educativas se hayan realizado sin su participación.

El planteo adquiere especial relevancia por el momento del año en que se dispuso la medida: restan pocas semanas para finalizar el ciclo lectivo y las evaluaciones finales están previstas para noviembre.

Según la presentación, un traslado en estas condiciones podría impedirle completar el sexto año y obtener el título.

La joven, deja expresamente planteado que no pretende regresar a las clases presenciales. Lo que reclama es poder terminar sus estudios bajo modalidad virtual, tal como la institución ya permitió en otros casos. Se compromete además a no concurrir al colegio, evitar cualquier contacto con la otra alumna involucrada y no realizar publicaciones sobre el conflicto.

La medida cautelar solicitada busca suspender el pase, mantener su matrícula como alumna regular y permitirle acceder a clases, materiales, trabajos y evaluaciones hasta finalizar el año.

En definitiva, el pedido judicial apunta a una cuestión concreta: que la decisión adoptada por el colegio no le impida terminar el último año de la secundaria y acceder a su título.