Alerta Amarilla: anticipan tormentas, ráfagas y granizo para Catamarca

El Servicio Meteorológico Nacional anunció una Alerta Amarilla por tormentas para la noche de este miércoles, que comprende sectores de monte de cinco departamentos de Catamarca: Andalgalá, Belén, Pomán, Santa María y Tinogasta.

La advertencia meteorológica alcanza a las áreas mencionadas ante la previsión de lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas de las cuales podrían ser fuertes. De acuerdo con la información difundida, los fenómenos podrían presentarse con diferentes características y estar acompañados por precipitaciones abundantes en períodos breves, caída ocasional de granizo y ráfagas de viento.

El aviso establece un escenario de inestabilidad para las zonas incluidas, donde las condiciones previstas podrían generar episodios de lluvia intensa en lapsos cortos. Por ese motivo, la alerta identifica tanto la posibilidad de tormentas fuertes como la presencia de fenómenos asociados que podrían acompañar su desarrollo.

La advertencia se concentra específicamente en las zonas serranas de Andalgalá, Belén, Pomán, Santa María y Tinogasta, por lo que esos sectores integran el área señalada por el organismo meteorológico para la noche del miércoles.

Lluvias y tormentas de variada intensidad

Según el SMN, el área afectada podría registrar lluvias y tormentas de distinta intensidad, con algunos episodios que alcanzarían características fuertes. Entre los fenómenos previstos se encuentran las precipitaciones abundantes en cortos períodos, una condición que contempla la posibilidad de que se acumule una cantidad significativa de agua en un intervalo reducido.

La información también advierte sobre la posibilidad de caída ocasional de granizo y la presencia de ráfagas de viento durante las tormentas. Estos fenómenos forman parte de las condiciones contempladas en el aviso emitido por el Servicio Meteorológico Nacional.

La combinación de lluvias intensas, granizo ocasional y ráfagas configura los principales elementos de la advertencia para los departamentos comprendidos. No obstante, el reporte señala que las tormentas serán de variada intensidad, por lo que no todos los episodios necesariamente presentarán las mismas características.

La posibilidad de precipitaciones abundantes en períodos breves constituye uno de los aspectos destacados del pronóstico, debido a que la cantidad de agua podría concentrarse en poco tiempo. El informe contempla, además, que algunos valores locales superen los acumulados estimados para el área bajo alerta.

Se prevén acumulados de entre 20 y 40 milímetros

En cuanto a las precipitaciones, el Servicio Meteorológico Nacional prevé valores acumulados de entre 20 y 40 milímetros en el área afectada. Sin embargo, el organismo advierte que esos registros podrían ser superados de manera local.

Este rango representa la estimación de lluvia acumulada contemplada en el aviso para las zonas alcanzadas por la alerta amarilla. La posibilidad de que los valores sean mayores en determinados sectores indica que las precipitaciones podrían distribuirse de manera desigual dentro del área pronosticada.

De esta manera, el Servicio Meteorológico Nacional anticipa una noche con condiciones de inestabilidad en las zonas de monte de los cinco departamentos. La previsión de tormentas de variada intensidad, las lluvias abundantes en períodos breves, el granizo ocasional y las ráfagas forman parte de los fenómenos contemplados en el aviso, que estima acumulados de entre 20 y 40 milímetros, aunque advierte que pueden registrarse valores superiores de manera localizada.