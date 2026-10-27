Milei sufrió un golpe a su llegada al hotel: denuncian fallas en el operativo de seguridad

El presidente Javier Milei no hablará con la prensa tras su llegada a Catamarca, según informó Adrián Brizuela, diputado nacional de La Libertad Avanza por Catamarca, en declaraciones a La Unión. De acuerdo con lo señalado por el legislador, el jefe de Estado resultó golpeado en el cuello durante su arribo al hotel Casino de la Capital, donde lo esperaba una multitud de simpatizantes y militantes libertarios.

Brizuela indicó que, tras el episodio, Milei fue subido a su habitación golpeado, una situación que explica la decisión de no mantener contacto con los medios de comunicación luego de su llegada a la provincia. El legislador también apuntó contra el operativo dispuesto para resguardar al mandatario y sostuvo que la seguridad falló durante el desarrollo de la recepción.

El diputado atribuyó esa falla a los responsables del dispositivo de seguridad, que estaba bajo la órbita de la Policía de Catamarca y del Gobierno nacional. Sus declaraciones pusieron el foco tanto en las circunstancias en las que se produjo el golpe como en la organización del operativo durante el recibimiento presidencial.

Una llegada marcada por la recepción en la Capital

Milei arribó por primera vez a Catamarca este martes por la tarde, acompañado por el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

En el Aeropuerto Internacional Felipe Varela fue recibido por el gobernador Raúl Jalil, quien le dio la bienvenida en un marco cordial y protocolar. Luego, la comitiva presidencial se trasladó hasta un hotel céntrico de la Capital, donde una multitud de simpatizantes y militantes de La Libertad Avanza se había congregado para recibir al Presidente.

Fue precisamente durante ese tramo de la visita, en el hotel, donde Milei habría recibido el golpe mencionado por Brizuela. El episodio modificó el escenario previsto para su contacto con los medios y dejó bajo cuestionamiento el desempeño del dispositivo encargado de garantizar su seguridad.

La agenda presidencial continuará en la Puna catamarqueña

Pese al episodio registrado durante su llegada, la agenda oficial contempla actividades para este miércoles en la Puna catamarqueña. Allí, Milei y Jalil participarán, junto con autoridades de Rio Tinto, de la inauguración de la nueva planta de carbonato de litio Fénix 1B, ubicada en el Salar del Hombre Muerto.

La puesta en marcha de la instalación marcará un nuevo avance en la expansión de la capacidad productiva de litio en Catamarca, mediante infraestructura destinada a fortalecer la actividad minera provincial.