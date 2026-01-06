Cuáles son los signos más apasionados en la cama, según la astrología

En el mundo de la astrología, la compatibilidad entre signos es clave para que los encuentros íntimos sean perfectos. En ese sentido, hay algunos signos que se destacan por ser más sexuales que otros y es muy importante saberlo para no terminar en una cita fallida.

Horóscopo: los signos del zodiaco más apasionados en la cama, según la astrología

Escorpio

Escorpio lidera los rankings de amor y sexo desde siempre. Es el signo más pasional e intenso en todo el zodiaco, especialmente cuando se trata de su fuerte conexión con Tauro. La conexión Escorpio-Tauro habla de la sexualidad y sensualidad en la carta natal de ambos.

Este signo ligado a la muerte y a los cambios, encuentra en el sexo una posibilidad de transcender límites y tener una experiencia mística y extrema a la vez.

Aries

Aries siempre está listo para la pasión, pero se aburre fácilmente cuando sus expectativas no se cumplen según planean las cosas, por lo que está constantemente buscando compañías esporádicas. Los arianos poseen una gran energía, suelen entregarse por completo y nunca quieren parar.

Se caracterizan por ser divertidos y por querer siempre experimentar con juegos, pero también son simples, lo que les ayuda a conseguir siempre lo que quieren.

Libra

Libra es el amante complaciente que siempre se fijará en el deseo de su compañero o compañera, y no solo en sus encuentros sexuales. Las personas de este signo siempre se preocupan de la comodidad de su pareja, de tener regalos, y de dar lo mejor para que la previa al acto sea lo más tranquilo y placentero posible.

Las conversaciones y opiniones sobre diversos temas también serán importantes para el encuentro, porque al ser un signo de aire, este mantiene el encanto y el buen gusto tanto personal como en su pareja, lo que se plasma directamente en el sexo.

Sagitario

Al ser uno de los signos del zodiaco más fiesteros, Sagitario siempre está dispuesto a ir más allá y experimentar con juegos y aventuras, una de sus características más fuertes que plasma directamente en los encuentros sexuales.

Su gusto fuera de lo tradicional hace que las personas de Sagitario logren que su pareja se sienta de la mejor forma en los encuentros, lo que hará que la confianza esté presente de manera constante.

Géminis

Es uno de los signos más atractivos del zodiaco y su versatilidad hará que las noches de placer sean las más divertidas. Los Géminis tienen una fuerte atracción por experimentar propuestas únicas y enriquecedoras.

Para llevarte bien en la cama con personas de este signo, ellos necesitan experimentar previamente una conexión mental, ya que no dudan en decir lo que piensan y no le tienen miedo a los prejuicios.