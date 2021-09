Horóscopo del día domingo 5 de septiembre de 2021

Aries. Sentir el día del modo que gusten aún teniendo q imaginarlo. Las sorpresas internas les dan posibilidades de ampliar el espectro creativo y usar favorablemente los impulsos puros y naturales de los arianos. Simpleza y relajación.

Momento: de color cereza.

Tauro. Encontrar soluciones en este día con muchas posibilidades de sentir que hay cosas que realmente han terminado dentro de ustedes. La fortaleza taurina, dándoles la idiosincrasia pura que les demuestra el poder de resolución que son ustedes capaces de lograr.

Momento: de color blanco.

Géminis. Casi inútil volver atrás con esos pensamientos que por momentos se tornan tortuosos. Crudas palabras pero la posible luz pequeña que se asoma para poder salir de los motivos que los hacen sentirse mal. Geminianos, a crecer y quererse.

Momento: de color púrpura.

Cáncer. Es una búsqueda constante de los corazones cancerianos lograr asentarse el plano afectivo. Hoy van a sentir aquellos que no tienen pareja, que en algún momento llega y que eso, va a ser así. Pongan sus pensamientos en todo lo que aspiran tener.

Momento: de color verde bosque.

Leo. Leoninos no se engañen a ustedes mismos fabricando cosas que no son tal quieren mostrar ante ustedes mismos. A veces, la falta de compañía nos hace fantasear y negar cosas. Nada que sea reprochable, lo que importa es no dejar de sentir.

Momento: de color lima.

Virgo. Reemplazar la verdad, con cosas que creemos que son, no es válido. Dejar de lado tanta exigencia por parte de los demás, lleva a una calle casi sin salida. Buscar lo mejor de nosotros y exponerlo, alivia, propone y sobre todo, sana.

Momento: de color verde mar.

Libra. Librianos domingo llano, tranquilo, sin sobresaltos y sobre todo, con mucho lugar en sus mentes para pensar y poder soltar sensaciones negativas. No mezclen lo que viven con sus parejas con lo que pasa con los demás. Liberación.

Momento: de color cereza.

Escorpio. Las cosas que pensamos o fantaseamos. No siempre se conectan con la realidad pura, traten de pensar en lo que ven y en lo que sienten ante ello, sin exagerar las emociones. Llegan a cubrir las necesidades que les demandan sus parejas.

Momento: de color canela.

Sagitario. La susceptibilidad no es recomendable a la hora de tener que emitir juicios u opiniones en el plano familiar. Hoy un día algo tenso que en realidad debiera revertirse. Conectarse con la mejor parte de los demás, es una acción necesaria.

Momento: de color gris.

Capricornio. Traten de no quitar el peso que tienen las pequeñas cosas que nuestros allegados valoran más que nosotros. Escuchar y poder comprender es un ítem más que necesario en la vida. Simples pensamientos les vienen a los que no deben temerles.

Momento: de color esmeralda.

Acuario. Es derecho ser escuchado, acuarianos no sientan que no se los respeta, pronúnciense sin temor ni con la estima baja. Quizás un día algo triste, de todos modos, siempre hay que buscarle el sentido a cada vivencia y a cada estado anímico. Libertad.

Momento: de color blanco.

Piscis. Piscianos las precisiones llegan en el plano afectivo. Verán develados ciertos misterios que los tenían tensos. Revisen las cosas que sienten, vean la medida de la que reciben beneficios internos, sean exigentes sin temor en el amor.

Momento: de color rojo.