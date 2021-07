Horóscopo del día jueves 15 de julio de 2021

Aries

Nacidos del 21 de marzo al 20 de abril

Tiendes a barrer obstáculos con la esperanza de que no se repitan. Eso no funcionará hoy y deberás escuchar lo que los demás digan.

Amor: Buena comunicación, incluso entre enamorados que funcionan como polos opuestos y pasan sin transiciones de la atracción a la pelea.

Riqueza: El éxito no es más que poder satisfacer tus objetivos de vida. Eres una persona que ama la justicia y la pones encima de todo.

Bienestar: Para no quedar atrapado en el enga?o, guíate solamente por los hechos. Conciliar es la consigna, tanto en lo social, como en lo privado.

Tauro

Nacidos del 21 de abril al 21 de mayo

Te sentirás invadido por la poesía, armarás versos en el aire y disfrutarás tu libertad. Saldrás airoso de todos tus combates.

Amor: No todos disponemos de las mismas habilidades. Utiliza las tuyas para ayudar a tu pareja cuando ella lo necesite.

Riqueza: El alcanzar la claridad mental es lograr ver las ocasiones más allá de las apariencias. Esto te ayudará a vislumbrar negocios.

Bienestar: No necesitas demostrar lo valiente o arriesgado que eres. No caigas en las redes de ajenos que sólo buscan que hagas lo que ellos quieren.

Géminis

Nacidos del 22 de mayo al 21 de junio

Encontrarás conflictos en cuanto lugar vayas, lo que hará de hoy un día ideal para estar solo, en tu casa, leyendo un libro.

Amor: Vivirás momentos de indecisión respecto a los sentimientos hacia tu pareja. Dentro de ti encontrarás la respuesta.

Riqueza: No hagas caso de las presiones de tu entorno familiar por orientarte a un área laboral, elige un rubro en el que estés cómodo.

Bienestar: Lo difícil puede volverse conquistable con un poco de ayuda de los astros. Tendrás el empuje para alcanzar tus metas a largo plazo.

Cáncer

Nacidos del 22 de junio al 23 de julio

Evita discusiones familiares por asuntos de dinero. No es apropiado realizar inversiones de riesgo. Encuentros inesperados.

Amor: Sabrás que nada en la vida es perfecto. Dejarás la búsqueda de la simbiosis para conectarte con la realidad. Prioriza lo importante.

Riqueza: Es importante que identifiques y soluciones peque?os problemas financieros. Tendrás que exigir a tus familiares que eviten realizar gastos innecesarios.

Bienestar: No quieras agradar a todos. Relájate. Quienes te quieren te eligen por quién eres y no por quién pretendes ser. Sé auténtico y fiel a ti mismo.

Leo

Nacidos del 24 de julio al 23 de agosto

Usa tu tiempo libre para el descanso, agregar nuevas actividades a tu agenda puede que te lleve al agotamiento. Planifica para el futuro.

Amor: Podrás tener un acercamiento con alguien que actúa de forma extra?a. No aguantarás mucho tiempo la situación. Busca tranquilidad.

Riqueza: Exitoso, pero apurado. Estarás como en una maratón. Deberás superar diversas pruebas contra reloj. Resiste y al final todo se resolverá.

Bienestar: Tu situación familiar es inestable y no sabes qué pasará. No te desesperes, concéntrate en tus actividades y deja que las cosas fluyan naturalmente.

Virgo

Nacidos del 24 de agosto al 23 de septiembre

La inestabilidad laboral que estás viviendo no favorecerá a tu vida cotidiana. Sé precavido, ahorra cuanto puedas para evitar pasar privaciones a futuro.

Amor: Las cosas con tu pareja parecerán estar bien, pero tú las verás de manera diferente. Buen momento de aclarar las cosas.

Riqueza: Tendrás tu revancha, pero aún no es tu momento. Intuición y determinación serán tus fuertes para lograr el éxito financiero.

Bienestar: Tiendes a vivir con mucha tensión provocándote dolores de cabeza. Te preocupas mucho por los demás. Cuida que no bajen tus defensas.

Libra

Nacidos del 24 de septiembre al 23 de octubre

Tu positivismo atraerá nuevas amistades. La filosofía que aplicas a tus quehaceres diarios te simplificará la vida. Satisfacciones.

Amor: Confusión. Etapa en la que no tendrás claro tus sentimientos. Mezclarás sentimientos de amistad con amor. Usa la coherencia.

Riqueza: El clima laboral no será tan grato como deseas. Evita mezclarte con personas que quieren lastimarte con mentiras sobre ti.

Bienestar: La calma extrema por la que pasas no ayudará en tus emprendimientos. Ve lento pero seguro, si la base es fuerte el resto se sostiene solo.

Escorpio

Nacidos del 24 de octubre al 22 de noviembre

El interés es una fuerza que otorga a la mente la posibilidad de actuar y favorece en mucho la concentración y el pensamiento.

Amor: Regresa un amor pasado y te sacudirá de pies a cabeza. Te meterás en un laberinto amoroso del que te costará salir.

Riqueza: Si mientes respecto a tus ingresos, la gente que te rodea te tomará por alguien que no eres. Trata de ajustarte a tu salario.

Bienestar: Asegúrate que las cosas pueden ser óptimas y ponte en marcha para conseguirlas. Lo mejor a veces es enemigo de lo bueno.

Sagitario

Nacidos del 23 de noviembre al 22 de diciembre

Tu tendencia a cambiar de rumbo a mitad de camino puede jugarte una mala pasada. Igual habrá sorpresas que te gratificarán el alma.

Amor: Una persona inesperada irrumpirá en tu vida y la llenará de románticas sorpresas. Compartirás amor y rosas.

Riqueza: Te sientes como el que empuja con planes, y es comprensible, pero los problemas de dinero son una prioridad a resolver.

Bienestar: Estás en una época donde te encuentras al límite de tus fuerzas. Propicia un cambio de rumbo que favorecerá el encuentro con tus seres queridos.

Capricornio

Nacidos del 23 de diciembre al 20 de enero

Estarás dispuesto a una mayor cercanía con tus amigos. Habrá salidas, reuniones y encuentros que llenarán tu agenda.

Amor: Etapa donde tu relación amorosa sufre transformaciones, debes eliminar tus viejos temores o asuntos derivados del pasado.

Riqueza: El mundo te pertenece y puedes hacer lo que quieras con tu dinero. Te sorprenderás cuando te des cuenta de lo que representa.

Bienestar: Puedes superar tu tendencia a la ansiedad. Aprovecha para relajar tu cuerpo y tu alma y procura dormir las horas suficientes.

Acuario

Nacidos del 21 de enero al 19 de febrero

Es la capacidad de pulir lo detalles lo que diferencia a los mediocres de los prodigios. En breve deberás decidir de qué lado estarás.

Amor: Te será imposible evitar el choque con tu pareja durante la jornada de hoy. Procura que no pase a mayores.

Riqueza: Deberás madrugar en la jornada de hoy si pretendes terminar a término con ciertos proyectos en los que estás trabajando.

Bienestar: Lograrás grandes avances en tu relación con tu entorno si logras despojarte de todo tipo de prejuicios o preconceptos. Dale a todos una oportunidad.

Piscis

Nacidos del 20 de febrero al 20 de marzo

Cuando un amigo en apuros te necesite, lo ayudarás. Tu influencia relajante ayudará a la persona a ver las cosas con mayor claridad.

Amor: Si por celos juegas rudo en el amor, debes estar dispuesto a vivir escenas fuertes. No te conviene exigir dedicación absoluta.

Riqueza: En lo laboral, no trates de sobresalir sobre el otro porque terminarás destruyendo relaciones y generando odios encubiertos.

Bienestar: No todo es blanco o negro, distinguir los grises es buen ejercicio para alguien absolutista como tú. Los extremos no conducen a ningún lado.