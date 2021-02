Horóscopo del día lunes 01 de febrero de 2021

Aries

Te has propuesto dominar ciertos aspectos de tu carácter que a veces te impiden ser feliz y lo estás consiguiendo poco a poco. Hoy te darás cuenta de lo mucho que eres capaz de conseguir cuando te lo propones. Eso te hará ver hasta donde es posible llegar.

Tauro

Te gustará sentir que formas parte de un grupo o de un equipo en el que hay ilusión por hacer las cosas bastante bien y con energía positiva. Vienen días muy interesantes y estarás con mucha animación. Pero no olvides dedicar tiempo al descanso.

Géminis

No esperabas que alguien te dijera lo que necesitabas saber tan pronto. Este adelanto en esa información o noticia te va a servir muy bien para elaborar tus planes y marcarte una estrategia muy adecuada. Hay un camino trazado interiormente muy adecuado.

Cáncer

Tus emociones se pueden ver alteradas por una relación que no esperabas y que se está convirtiendo en algo más serio. Ten cuidado y no eches por la borda lo que tienes ahora. Piensa lo que haces con mucha cautela, aunque con el corazón.

Leo

Mira detenidamente a tu alrededor y no te fíes sólo de las buenas palabras; comprueba los hechos. Tienes cerca a alguien que no está ejerciendo una buena influencia sobre ti, ten precaución y no sigas al pie de la letra nada de lo que te diga.

Virgo

No hace falta que hoy muestres todas tus cartas a alguien que quizá no es tan claro como piensas, sobre todo en el trabajo. Tus opciones las debes jugar con mucho cuidado y sobre todo, lo más discretamente posible. Así tendrás más opciones.

Libra

Estás intentando lanzar un mensaje de socorro a alguien, y eso no es nada malo ya que quizá necesitas que te echen una mano para salir de un apuro o simplemente para sentirte mejor emocionalmente. Dilo claro y no te andes con rodeos o no te entenderán.

Escorpio

No te guardes una palabras que te han dolido mucho, porque eso solo aumentará tu rencor. Si te sientes ofendido por alguien, lo mejor es hablarlo con toda tranquilidad y sinceridad. Te sentirás mejor si lo hablas y te escuchas decirlo en voz alta.

Sagitario

Aunque hoy tendrás muchas cosas que resolver y asuntos pendientes que arreglar, tu espíritu va a seguir estando bastante festivo y con un tono muy empático, lo que te ayudará a encarar bien el día. Por la noche llegarán momentos bastante especiales.

Capricornio

No pienses en lo malo, en lo negativo porque eso no te va a ayudar hoy a salir del círculo en el que te has metido sin querer. Son la circunstancias de tu pareja o de tu familia las que se imponen a ti. Procura guardar una parte de tu tiempo.

Acuario

A pesar de los contratiempos y de los vaivenes emocionales, hoy consigues sentirte mucho mejor y eso va a significar que encuentras mucha comprensión y buenas palabras en tu círculo cercano. Sonrisas y complicidades con los hijos, si tienes, te harán mucho bien.

Piscis

Tus habilidades sociales serán muy necesarias hoy para conseguir un objetivo que tiene que ver con obtener financiación o cualquier otro asunto económico. Muestra simpatía y todo el encanto posible. Cuando quieres, sabes seducir con mucha gracia.