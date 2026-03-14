Darío Barassi fue internado y reveló lo que le pasó: "Se me desajustó"

El conductor argentino Darío Barassi sorprendió a sus seguidores al compartir un video desde una clínica, donde reveló que debió someterse a un procedimiento médico luego de sufrir un fuerte dolor en la zona del nervio ciático.

La publicación, realizada mientras se encontraba internado, llamó rápidamente la atención de sus fans. Desde la habitación en la que estaba alojado, el conductor comenzó el video con una frase que generó cierta preocupación entre quienes lo siguen en redes sociales. Sin embargo, pocos segundos después se encargó de llevar tranquilidad.

"Ya Diosito, llevame, ya está. Nah, no es nada grave. Vine a hacerme un bloqueo en el ciático", expresó el conductor, apelando a su habitual estilo humorístico incluso en medio de una situación de salud.

El video tuvo un tono distendido y cercano, algo característico en el estilo de Barassi al comunicarse con su público. A pesar del contexto médico, el conductor utilizó el humor para explicar lo sucedido y aclarar rápidamente que el procedimiento no implicaba un problema grave.

El origen del dolor: un golpe en la zona baja de la espalda

Durante el mismo video, Barassi detalló cómo comenzó la molestia que lo llevó a la clínica. Según explicó, el problema surgió luego de recibir un golpe fuerte en la parte baja de la espalda, lo que terminó afectando el nervio ciático.

El conductor comentó que quienes siguen su programa probablemente habían notado algo extraño en su forma de moverse.

"Los que están viendo el programa se habrán dado cuenta de que estoy rengo, no sé. Tuve un golpe fuerte en la cola, cochina, y se me desajustó el ciático, así que tuvimos que hacer un bloqueo", relató.

La explicación permitió comprender por qué había estado presentando dificultades físicas en sus apariciones recientes. El dolor en el nervio ciático puede provocar molestias intensas en la zona lumbar y en la parte inferior del cuerpo, motivo por el cual el conductor debió recurrir al procedimiento médico para aliviar los síntomas.

El procedimiento médico para aliviar el dolor

Barassi aclaró que el tratamiento al que se sometió forma parte de una intervención destinada a reducir el dolor generado por la irritación del nervio ciático.

En concreto, el conductor explicó que se realizó un bloqueo del nervio ciático, un procedimiento que busca disminuir la inflamación y aliviar la molestia en la zona afectada.

Entre los datos que el propio conductor compartió sobre la situación se destacan:

Motivo del procedimiento: un fuerte dolor en la zona del nervio ciático.

Origen de la lesión: un golpe fuerte en la parte baja de la espalda.

Tratamiento realizado: un bloqueo en el ciático.

Estado de salud: aseguró que no se trata de nada grave.

La intervención se realizó mientras permanecía internado en la clínica, desde donde grabó el video para informar a sus seguidores.

Agradecimiento al equipo médico

Más allá del susto inicial que generó el video, Barassi dejó en claro que el procedimiento se desarrolló con normalidad y que recibió una excelente atención médica durante su estadía.

El conductor aprovechó la publicación para agradecer públicamente al equipo de profesionales que lo atendió en la institución donde se encontraba internado.

"Gracias a la gente del Mater Dei que me recibieron perfecto", expresó, en referencia a la atención brindada en la clínica Hospital Mater Dei.

El mensaje mostró que, a pesar del mal momento, el conductor mantuvo su actitud positiva y su característico sentido del humor.

Mensajes de apoyo de seguidores y colegas

La publicación rápidamente se llenó de comentarios de seguidores y colegas que reaccionaron al video con mensajes de cariño, preocupación y apoyo.

Entre los comentarios que recibió el posteo se destacaron frases de aliento y buenos deseos para su recuperación. Algunos de los mensajes que aparecieron en la publicación fueron:

"¡Qué tipo divino! Pronta recuperación, hermano".

"Cuidate, bebé".

"El ciático es un dolor tremendo... que te mejores muy pronto".

Las respuestas reflejaron el afecto que el conductor genera en su audiencia y en el ambiente artístico, donde es ampliamente reconocido por su estilo cercano y su humor.

El alta médica y el regreso a casa

Finalmente, tras realizarse el procedimiento y completar el tratamiento correspondiente, Barassi recibió el alta médica.

El conductor compartió el momento a través de sus historias en Instagram, donde mostró su salida de la clínica y confirmó que su estado de salud era bueno.

"Estamos bien, ¡nos vamos!", escribió al anunciar su regreso a casa.

Con ese mensaje, Barassi llevó tranquilidad a sus seguidores y dejó claro que el episodio quedó atrás, luego de una intervención destinada a aliviar el dolor que había provocado el golpe en la zona baja de la espalda.