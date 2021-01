Horóscopo del día lunes 25 de enero de 2021

Aries

No parar de quejarse de la circunstancias y de la vida no es nada recomendable y no te traerá cosas buenas, porque realmente no es tan negativa. Elegir el camino del lamento no es la mejor opción para ser feliz y ahora lo debes de tener claro. Sal al encuentro de lo positivo.

Tauro

Echas de menos algo porque las circunstancias son las que mandan en este momento en todo lo que te rodea, pero eso no significa que no tengas tu parte de acción. Siempre hay opciones, no lo olvides. Las palabras de un familiar te transmitirán paz.

Géminis

Si estableces barreras con algo que no te interesa o no te gusta cómo está funcionando, te sentirás mucho mejor y verás que se eliminan algunos problemas. No dejes que nada te influya demasiado. Tienes muchas cosas muy interesantes por hacer.

Cáncer

Podrás salir hoy al encuentro de un asunto que te preocupaba y que ahora ya no es tan grave como parecía. Tienes más elementos para combatirlo o para solucionarlo, y eso es lo más importante. Si juegas bien tus cartas, hay posibilidades de vencer.

Leo

No querrás estar hoy cerca de alguien que te resulta poco agradable o que te ha demostrado que no es un buen compañero o compañera. Con un poco de habilidad, conseguirás evitarlo sin problema. Eso te permitirá no tener que decirle lo que piensas de él o de ella.

Virgo

Comienzas algo con mucha ilusión, probablemente será algo relacionado con estudios o con un aprendizaje que te interesa porque te da nuevas perspectivas de la vida y de la realidad. Te gustará mucho y te ayudará a dejar un poco atrás algunas tristezas.

Libra

Consulta bien con algún experto cualquier paso que quieras dar en un tema legal. Está bien que requieras esa información para dejar claro lo que deseas o cuáles son tus intenciones. Descubrirás cosas que no sabías y que te apoyarán en tus objetivos.

Escorpio

No es demasiado apropiado que sientas rencor por una amistad que ya no es lo que era. Quizá ha llegado el momento de hacer una reflexión sobre los motivos y ver qué parte de responsabilidad tienes. Aún hay afecto que puedes recuperar si lo deseas.

Sagitario

Conseguirás hoy volver a un cierto proyecto que estabas demorando demasiado, porque quien lo espera te está llamando la atención sobre ello. No podrás seguir dilatando el asunto, tenlo claro. Es hora de afrontar las dificultades y los retos.

Capricornio

Cada vez te alejas más de un ideal que te habías propuesto o de un proyecto que tenías en mente. Pero eso no significa que no puedas empezar otros igual de interesantes. Deja que todo fluya y no pongas pegas a lo que alguien te sugiere.

Acuario

La realidad se impone hoy y vas a tener que estar muy pendiente de lo cotidiano o lo doméstico porque eso es lo que más va a llamar tu atención. Deberás resolver ciertos pequeños problemas. Pero lo harás con bastante rapidez y bien.

Piscis

Cuando comienzas algo no te gusta dejarlo y ahora vas a tener que tomar una decisión en un tema que tiene que ver con propiedades o herencias. Quizá lo más sabio es no meterse en grandes complicaciones e incluso perder alguna pequeña parte.