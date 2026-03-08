Horóscopo de hoy, domingo 08 de marzo de 2026

Aries

Amor: Un domingo ideal para limar asperezas. La clave será escuchar antes de hablar.

Salud: Es un buen momento para desconectar de las pantallas y descansar la vista.

Trabajo: No te adelantes al lunes; disfrutá el presente para recargar energías.

Tauro

Amor: Una charla profunda con alguien especial te dará la claridad que estabas buscando.

Salud: El cuerpo te pide movimiento; una caminata por la costanera te renovará.

Trabajo: Revisá tus gastos antes de avanzar en el mes para evitar sorpresas.

Géminis

Amor: Estás con la sensibilidad a flor de piel. Dejá que los afectos te cuiden.

Salud: Cuidado con los cambios de temperatura y las bebidas muy frías.

Trabajo: Una idea que dabas por perdida vuelve a tomar fuerza hoy. Anotala.

Cáncer

Amor: El refugio en la familia será tu mejor plan. Disfrutá de la calma del hogar.

Salud: Excelente jornada para descansar y recuperar horas de sueño pendientes.

Trabajo: Evitá llevarte problemas de la oficina a la mesa del domingo.

Leo

Amor: Tu magnetismo personal está en alza. Si estás soltero, estate atento a las señales.

Salud: Moderá los excesos en las comidas para evitar pesadez estomacal.

Trabajo: Se vienen desafíos interesantes; aprovechá hoy para mentalizarte.

Virgo

Amor: Poné el foco en los detalles compartidos. Un gesto simple valdrá más que mil palabras.

Salud: Prestá atención a tu postura; un masaje o estiramiento te vendría muy bien.

Trabajo: Ordenar tus prioridades hoy te ahorrará mucho estrés mañana.

Libra

Amor: Buscá el equilibrio. No cedas siempre, pero tampoco cierres el diálogo.

Salud: La meditación o un momento de silencio te ayudarán a bajar los decibeles.

Trabajo: Una noticia económica te traerá alivio de cara a los próximos días.

Escorpio

Amor: No dejes que los celos empañen un día de conexión. Confiá más en tu pareja.

Salud: Estás con mucha vitalidad; aprovechá para hacer alguna actividad física.

Trabajo: Tu intuición será clave para resolver un conflicto que se avecina.

Sagitario

Amor: Ganas de aventura y de salir de la rutina. Proponele un plan distinto a tu pareja.

Salud: Necesitás hidratarte más; no descuides el consumo de agua.

Trabajo: Un proyecto creativo empieza a tomar forma en tu cabeza. Dale tiempo.

Capricornio

Amor: A veces sos demasiado racional. Dejate llevar un poco más por lo que sentís.

Salud: El estrés acumulado se siente en los hombros. Intentá relajarte.

Trabajo: Tus metas están claras, pero no te olvides de disfrutar el proceso.

Acuario

Amor: Te sentís renovado y con ganas de compartir. Buen clima con amigos y pareja.

Salud: Cuidá tus horas de descanso; mañana arranca una semana exigente.

Trabajo: Una propuesta inesperada podría surgir en una charla informal.

Piscis

Amor: Tu intuición nunca falla. Escuchá lo que te dicta el corazón sobre esa relación.

Salud: Conectar con la naturaleza o el agua será tu mejor terapia este domingo.

Trabajo: No te cargues con responsabilidades ajenas; aprendé a decir que no.