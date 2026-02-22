Horóscopo de hoy, domingo 22 de febrero de 2026

Aries. Muy favorable para cambiar tu forma de ver las cosas, estás en condiciones de realizar cimientos firmes para tu futuro.

Amor: La madurez en la relación con tu pareja te dejará muchos interrogantes. Etapa de reconocimiento y búsqueda a la vez.

Riqueza: Correrás con ventaja, sobre todo si compites con alguien que pretende quitarte tu merecido lugar en la empresa.

Bienestar: Espera, aún no llego el momento de poner límites. Si hasta hoy dijiste siempre que sí, no esperes poder decir basta de la noche a la mañana.

Tauro. La pasión llegará hoy con el estruendo de un trueno. Te ves superado por el derroche de atractivo que despliega esa persona que conociste.

Amor: Te cuestionarás si realmente tienes futuro junto a tu pareja actual. Abre plenamente tu corazón y busca dialogar con ella.

Riqueza: Durante la jornada de hoy, te será imposible adelantar tu trabajo, ya que cada acontecimiento parecerá conspirar en tu contra.

Bienestar: Escurre tu esfuerzo hasta la última gota. Es en estos momentos en los que se separan las aguas y sólo los buenos quedan.

Géminis. No postergues visitas al médico por incipientes síntomas de malestar. No te pospongas más, ocúpate un poco de tu persona.

Amor: Te verás en la necesidad de cambiar ciertos defectos de tu personalidad para poder continuar con tu relación actual. No lo dudes.

Riqueza: Se acercan tiempos de caos laboral, donde muchos de tus pares perderán su lugar. Asegúrate de dar tu mejor esfuerzo y saldrás ileso.

Bienestar: Tu cuerpo dará señales de peligro por el intenso ritmo que llevas. No desestimes su advertencia pues esto te puede llevar a serias complicaciones.

Cáncer. Siempre gustaste de los deportes extremos y es hora de que te informes adecuadamente y decidas iniciarte en alguno. Tómate tiempo para ti.

Amor: Te llevará un poco de trabajo, pero finalmente lograrás salir de las tinieblas de una relación sin futuro.

Riqueza: Sientes el peso de la fatiga en tus hombros. Se acerca el momento del descanso, en donde tus esfuerzos verán resultados.

Bienestar: Notarás un desequilibrio importante en tu vida. Tu trabajo es todo lo que siempre soñaste, pero no buscas compartir tu éxito con los tuyos.

Leo. Hoy te verás capaz de todo, busca descargar energías practicando algún deporte o actividad física que te agrade.

Amor: No te dejes manipular por caprichos inmaduros. Debes aprender a imponerte y decir que no cuando lo creas necesario.

Riqueza: Sé modesto en el papel que ocupas en tu ambiente laboral. Recuerda que nadie es irremplazable y que una mala actitud da problemas.

Bienestar: Tu capacidad de rápidos reflejos y palabras certeras te ha permitido salir airoso de más de una situación complicada. La necesitarás hoy.

Virgo. Estás en condiciones para resolver situaciones personales y emocionales que alteran tu estado anímico. El cambio será la clave del día.

Amor: Atribuyes mucha importancia a la vida afectiva, tomas al amor muy en serio. Consagras a quien eliges un amor intenso y duradero.

Riqueza: Tu carrera profesional y las finanzas estarán muy ligadas. Debes concentrarte en lo primero de manera que puedas maximizar lo segundo.

Bienestar: No te excedas hoy porque la energía está baja y estás girando con pocas reservas. Es hora de cargar tus baterías con algún descanso y relajación.

Libra. Recuperas la vida social y te apegas a las personas. Cuídate de no inmiscuirte demasiado en asuntos ajenos.

Amor: Cuando declaras tu amor y deseo, esperas una rendición rápida, sin rodeos. Estarás impaciente por concretar un contacto físico.

Riqueza: Podrás organizar y concluir contratos. Nuevas oportunidades emergerán si te sabes manejar con diplomacia.

Bienestar: Si tu ánimo decae o te sientes deprimido, tiene que ver con la imagen que estás dando de ti mismo. Deja de flagelarte y acéptate como eres.

Escorpio. Hoy predominará tu buen humor y entusiasmo. Ideal para participar en actividades sociales como fiestas, reuniones o eventos.

Amor: Tu prioridad debe ser el romance. Si crees que ya no hay romanticismo en tu relación, inventa nuevas ideas.

Riqueza: Se acomoda el desorden de papeles y los desencuentros, contarás con todo para concretar cosas productivas en lo laboral.

Bienestar: Uno no lee un libro por su cubierta. Si raspas la superficie de un conocido, descubrirás que es un amigo con sentimientos similares a los tuyos.

Sagitario. Visita lugares culturales además de salir de la rutina, te puedes topar con gente que te abrirá otro panorama en tu vida.

Amor: Si presionas a quien duda, estarás eligiendo el camino directo a la ruptura. Si quieres conservar la relación deberás confiar.

Riqueza: Es un día magnífico para tomar decisiones en todos los aspectos, puedes marcar una verdadera diferencia para tu vida hoy.

Bienestar: Si tu nivel de ansiedad está demasiado alto o tus miedos no te dejan actuar, tal vez necesites realizar una terapia que te ayude a descargar energías.

Capricornio. Espléndida comunicación con los de casa y en el trabajo. Te sentirás más seguro, aunque debas enfrentar retrasos molestos.

Amor: Tus relaciones amorosas pueden cambiar. Consignas y conquistas efímeras dejan el campo libre para compromisos perdurables.

Riqueza: El mejor éxito es hacer las cosas con gusto, busca tu satisfacción, puedes hacer más de lo que haces y enseñar a otros a crecer.

Bienestar: Todo tiene un límite. No abuses de tu resistencia física ni emocional. Relájate y deja que en esta etapa tu pareja decida por los dos.

Acuario. Tienes proyectado tu futuro, pero es mejor concentrarse en el presente para que nada te haga desviar del camino.

Amor: Si te sientes tentado a serle infiel a la persona que amas, piénsalo dos veces. No vale la pena tirar todo por la borda.

Riqueza: Tu vida social es algo más activa de lo que te permiten tus ingresos, ahora tienes que ser razonable y controlar tus gastos.

Bienestar: Toma las cosas serenamente y no te dejes arrastrar por actividades que sólo te interesan ligeramente. Estarás mejor en casa con un buen libro.

Piscis. Finalmente lograrás abrir tus ojos a los cambios que debieron suscitarse hace tiempo. Una puerta se abre en tu futuro.

Amor: Jornada francamente mala para todo tipo de inicio de relaciones. Procura tomarte tu tiempo, no fuerces encuentros.

Riqueza: Te resultará difícil concentrarte durante la jornada de hoy. No desesperes, procura ir paso a paso y saldrás adelante.

Bienestar: La tenacidad no es la única herramienta para obtener resultados. Aprende a escuchar los consejos que puedas llegar a obtener de tu entorno.