Horóscopo de hoy, miércoles 18 de febrero de 2026

Aries. Te sentirás profundamente tenso y nervioso durante la jornada de hoy. Ciertas situaciones vividas te están llevando al límite.

Amor: Sentirás que hallaste todo lo que necesitabas en los brazos de tu actual pareja. Disfrútala al máximo a todo momento.

Riqueza: No podrás alcanzar tus metas si antes no las defines apropiadamente. Busca un objetivo y avócate a él completamente.

Bienestar: Evalúa a conciencia si los sacrificios que debes hacer para hacer funcionar esta relación valen el esfuerzo que pondrás en ellos.

Tauro. Sé muy cuidadoso con las personas que eliges para tus confidencias. Asegúrate de mantener tu vida social separada de la laboral.

Amor: No dejes que unas cuantas diferencias de pensamientos arruinen una floreciente relación tan fácilmente. Deja el orgullo.

Riqueza: Procura no postergar ninguna de tus actividades para el día de hoy. Experimentarás retrasos hacia el final de la jornada.

Bienestar: Es normal experimentar periodos de poca comunicación en la pareja y sus consecuentes peleas aisladas, pero no debes dejar que progresen demasiado.

Géminis. Algunos nubarrones aparecerán en el horizonte laboral. Lo mejor será que hoy permanezcas al margen de cualquier pleito.

Amor: No es el mejor momento para las discusiones. Lo mejor será evitar los malos momentos porque la relación está tambaleándose.

Riqueza: Este es un período favorable para las compras. Aunque aparecerán muchas ofertas, no todas serán convenientes. Piensa bien.

Bienestar: La nostalgia no te ayudará. En esta etapa, enfócate en lo que vendrá y apóyate en aquellos seres que te quieren de verdad.

Cáncer. Te encanta estar rodeado de gente, compartiendo buenos momentos. Sin embargo, hoy querrás estar aislado del mundo.

Amor: Tu pareja siente que no te involucras en la relación. Demuéstrale cuánto la quieres, si es que en realidad la quieres.

Riqueza: Tus compañeros de trabajo están más capacitados que tú, sería bueno que actualices tus conocimientos para no quedar obsoleto.

Bienestar: Aplica tu creatividad a los temas domésticos. Tu casa necesita algunas reparaciones, así que ponte en marcha y hazlas tú mismo.

Leo. Hoy podrías dedicarte a realizar aquellos trámites pendientes, que vienes postergando desde hace bastante tiempo.

Amor: La soledad te está convirtiendo en una persona retraída. Organiza salidas con tus amigos, conocerás alguien muy especial.

Riqueza: Las ganancias obtenidas superan las esperadas. Invierte tu dinero en algún inmueble, te resultará un negocio redondo.

Bienestar: Si buscas calma, no te conviene aceptar esa invitación que te hicieron. Será una noche de muchas discusiones y peleas.

Virgo. Estás acostumbrado a que todos cumplan con tus deseos, pero hoy alguien se rebelará y te dejará boquiabierto.

Amor: Tu pareja confía plenamente en ti y te hace parte de todos sus proyectos. Si realmente la amas, es hora de que hagas lo mismo.

Riqueza: Los juegos de azar son una buena alternativa para conseguir dinero. Anímate, porque hoy la suerte estará de tu lado.

Bienestar: Nada mejor que una buena rutina de ejercicios para sacar esos kilitos de más. Inscríbete en algún gimnasio o sal a correr.

Libra. Hoy te sentirás entre la espada y la pared. Debes tomar una decisión y te sientes inseguro. Pide ayuda a alguien de confianza.

Amor: Sientes que la pareja va por el camino adecuado, pero tu pareja no está siendo sincera en sus sentimientos. Abre los ojos.

Riqueza: Las presiones laborales se volverán casi insoportables. Busca en ti la entereza para no caer en la completa desesperación.

Bienestar: Deja de lado los chismes y dedícate a vivir tu vida. Tus comentarios pueden dañar a mucha gente, sé más cauto a la hora de abrir la boca.

Escorpio. No crees demasiado en la capacidad de los otros y prefieres hacer todo tú solo. Confía en quienes te rodean, no seas egocéntrico.

Amor: Si sigues siendo tan confiado, te llevarás una sorpresa que significará un gran golpe a tu corazón. Sé más realista.

Riqueza: Un dinero que prestaste y ya creías perdido, te será devuelto. Úsalo para comprar regalos para tu familia o haz un viaje.

Bienestar: Alejarte de los conflictos y los escándalos es una buena alternativa para vivir de manera armónica. No te metas en líos.

Sagitario. Tu sensibilidad hará que alguien intente aprovecharse de ti, ten cuidado a los pedidos que te hacen, no todos son sinceros.

Amor: Tu relación de pareja está en una etapa de mayor compromiso. Superaron varias crisis, es momento de disfrutar esta unión.

Riqueza: No temas a los cambios dentro de tu ámbito laboral. Tú estás bien conceptuado ante tus superiores, no tienes de qué alarmarte.

Bienestar: Para estar saludable no basta con cuidarse en las comidas y hacer ejercicios físicos. También te convendría realizarte un chequeo general.

Capricornio. Tu casa necesita de tu ayuda. Hay varios arreglos por hacer y hoy es un día ideal para ocuparse de ellos, así que manos a la obra.

Amor: Lo que ahorras en ti, gástalo en tu pareja. Le encantará recibir regalos, así que no seas tan tacaño con ella.

Riqueza: No te conviene realizar negocios con amigos, porque surgirán muchos problemas, todos relacionados al dinero.

Bienestar: Un amigo íntimo te hará una observación que te sonará cruel, pero a largo plazo te ayudará mucho. Presta atención a sus palabras.

Acuario. Podrías sorprenderte haciendo varias cosas al mismo tiempo. Son los efectos de esta Luna tan inquieta, como tú.

Amor: Tu familia necesita tu ayuda y eso despertará los celos de tu pareja. Déjale bien claro cuáles son tus sentimientos hacia ella.

Riqueza: El clima laboral está bastante caldeado. Trata de no involucrarte en pleitos, porque sólo lograrás el odio de todos.

Bienestar: No esperes que ocurra un milagro. Sólo tú sabes lo que debes hacer respecto a esa decisión sobre tu futuro que debes tomar.

Piscis. Nuevas tentaciones socavan tus pensamientos. Sé prudente con tus decisiones y con las acciones que detonen estas.

Amor: Tienen todo a su favor. Los amigos, la familia y los seres queridos apuestan por este amor. Pero tú no estás seguro.

Riqueza: Tu eficacia para resolver los problemas más complicados hará que tus compañeros de trabajo sientan envidia. No les hagas caso.

Bienestar: Una buena actitud basta para resolver los conflictos en el ámbito laboral. Sé tú quien dé el primer paso, todos te admirarán.