Horóscopo de hoy, jueves 22 de enero de 2026

ARIES

Ese amor del pasado ha dejado de interesarle. Hoy resolverá los temas económicos pendientes. Imaginación e intuición serán ingredientes fundamentales en su trabajo. Si va a nadar, proteja sus oídos.

TAURO

No se enfade con aquellos que se opongan a sus deseos. Momento para generar prosperidad económica. Las personas que le rodean le imitarán profesionalmente. Controle de lo que come.

GÉMINIS

No se muestre tan frío y distante con su pareja. Día ideal para aumentar sus ganancias. El trabajo cotidiano no le causará ningún problema. Las curas caseras valen para casos nimios como el suyo.

CÁNCER

Resuelve, por fin, un viejo asunto amoroso. Todo sube menos su economía. Tomará importantes decisiones en su trabajo. Un poco débil, cambie sus hábitos diarios.

LEO

Los que tengan pareja, pueden estar planeando boda. Es hora de realizar esos proyectos bursátiles deseados. Su tesón es envidiable en el trabajo. La mala alimentación derivará en dolores de cabeza.

VIRGO

Sea menos idealista y la dicha llegará poco a poco. Gastos imprevistos relacionados con el hogar. Va a conseguir sus metas profesionales. Si no supera su depresión, vaya al psicólogo.

LIBRA

Ponga romanticismo en su vida. Si le apetece darse algún capricho, hoy es el día. Jornada tranquila en el trabajo, disfrútela. Haga las comidas ligeras y procure caminar.

ESCORPIO

Las relaciones sociales tienen el tributo de salidas nocturnas. Se arrepentirá de los excesos cometidos con su dinero. Sus esfuerzos laborales se verán recompensados. Buen momento psicológico.

SAGITARIO

Si no tiene pareja, intente confiar más en la gente. Haga entender a su familia que no deben contraer deudas. Lo que está haciendo laboralmente le llena por completo. Hable con su médico de ese cansancio.

CAPRICORNIO

Situaciones favorables para encandilar a su pareja. Económicamente, aparece una eventual emergencia. Jornada laboral un poco tensa, pero satisfactoria. Hoy estará lleno de vitalidad.

ACUARIO

Las opciones sentimentales se le amontonan. Día perfecto para invertir. Luche más para lograr nuevas metas profesionales. Preste atención a su cuerpo y, si está cansado, repose.

PISCIS

La relación de pareja va viento en popa. Su economía deja mucho que desear. Ganas de ampliar sus horizontes profesionales. Tome zumo de naranja, su cuerpo necesita vitamina C.