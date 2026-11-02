Horóscopo de hoy lunes 2 de noviembre de 2026

ARIES

Empezará la semana con muchas ganas de resolver asuntos pendientes, pero no todo el mundo seguirá su ritmo. Tenga un poco de paciencia con sus compañeros y escuche sus propuestas. En casa encontrará más tranquilidad.

TAURO

Una decisión que lleva días aplazando volverá a ocupar sus pensamientos. No es necesario que lo resuelva todo inmediatamente. Hablar con una persona de confianza le permitirá descubrir alternativas que hasta ahora no había tenido en cuenta.

GÉMINIS

Las opiniones de personas cercanas podrían influir demasiado en una cuestión sentimental. Recuerde que es usted quien mejor conoce su relación. Aproveche el día para aclarar dudas con su pareja sin dar tantas explicaciones a los demás.

CÁNCER

Le encargarán una tarea que inicialmente le parecerá complicada, pero tiene suficiente experiencia para salir adelante. Organice bien su tiempo y no quiera abarcarlo todo. Una conversación agradable por la noche le devolverá el buen humor.

LEO

Ciertas actitudes de su pareja podrían despertar preguntas que hasta ahora había preferido dejar de lado. Antes de sacar conclusiones, escuche lo que tiene que decir. Una buena comunicación evitará malentendidos y le permitirá sentirse más seguro.

VIRGO

Su capacidad de organización le será muy útil para poner orden en diferentes asuntos. Evite, sin embargo, exigirse demasiado. También necesita momentos para distraerse. Una propuesta inesperada podría animarle la tarde y cambiar sus planes.

LIBRA

Una situación sentimental le hará dar demasiadas vueltas a una conversación reciente. No interprete cada palabra como un motivo de preocupación. Céntrese en sus actividades habituales y deje que las cosas vayan encontrando su lugar.

ESCORPIO

Podría recordar una decisión del pasado que todavía le genera algunas dudas. De poco sirve reprocharse aquello que ya no puede cambiar. Una actitud más práctica le permitirá afrontar el presente con serenidad y confianza.

SAGITARIO

Empezará el día con una energía que contagiará a las personas de su entorno. Una noticia relacionada con alguien a quien aprecia le hará ilusión. En cuestiones sentimentales, muéstrese natural y no quiera adelantar acontecimientos.

CAPRICORNIO

Las relaciones personales ocuparán un lugar importante en sus pensamientos. Quizá descubra que alguien espera más atención por su parte. No necesita grandes demostraciones. Un rato compartido y una conversación sincera pueden ser suficientes.

ACUARIO

La intuición le ayudará a detectar un pequeño detalle que otras personas han pasado por alto. Aproveche esa sensibilidad, pero compruebe los datos antes de decidir. Por la tarde le vendrá bien desconectar un rato de las preocupaciones.

PISCIS

Un comentario hecho sin mala intención podría provocar una confusión con alguien cercano. No deje que el malentendido se haga grande. Explicarse con calma será la mejor solución. Vigile también los pequeños gastos que va acumulando.