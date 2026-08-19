Horóscopo de hoy, miércoles 19 de agosto del 2026

ARIES

No se sienta obligado con ningún tipo de relación. Aumenta la posibilidad de ganar dinero extra. Eleve su autoestima profesional. Haga una dieta más variada, su organismo lo necesita.

TAURO

En esta jornada, le encontrarán especialmente atractivo. No sea confiado, pueden estafarle. Sus proyectos profesionales se harán realidad. La Luna no debe controlar su estado de ánimo.

GÉMINIS

No malogre su relación por una aventura fortuita. Jornada interesante para hacer algunas inversiones. Olvídese de esos complejos y rendirá en su trabajo. Los analgésicos le aliviarán los síntomas, pero no el mal.

CÁNCER

Está expectante con esa persona nueva. Un pago que olvidó puede descabalar su presupuesto. Tendrá la satisfacción de haber hecho bien su trabajo. Practique un deporte que le guste, active su cuerpo.

LEO

Nuevas afinidades con su pareja, se divertirán mucho. Su imaginación le saca de los apuros económicos. El trabajo será el centro de sus actividades. Vigile sus articulaciones y no se exceda con el deporte.

VIRGO

Puede verse envuelto en un buen lío sentimental. Sea cuidadoso con sus inversiones. Cuenta con los favores de una persona de su entorno laboral. Fortalezca los huesos con lácteos y ejercicio.

LIBRA

Le llamarán para quedar, no lo desaproveche. Esos gastos extras le desestabilizarán, pronto pasará. No eche ese trabajo a perder por su vanidad. Nervios por todas partes, calcule bien sus fuerzas.

ESCORPIO

Está muy enamorado y esa felicidad se refleja en su cara. En lo económico, la buena estrella le acompaña. Ante un problema laboral manejará la situación con éxito. Los astros le ayudarán a dar fin a sus problemas de salud.

SAGITARIO

Si se ha enamorado de alguien que no le corresponde, olvídelo. Momento de dar un impulso a sus proyectos financieros. Los retos laborales le tendrán muy ocupado. No tiene por qué soportar el dolor, vaya al médico.

CAPRICORNIO

Estará preocupado, especialmente por su pareja. Van a pedirle dinero de una forma descarada. Sus propuestas de trabajo serán bien recibidas. Su buena salud dependerá de su humor.

ACUARIO

No haga sufrir a los demás innecesariamente. Es un buen momento para comprar, hágalo con precaución. En el trabajo, momento de rendimiento pleno. Haga un ejercicio que se adecúe a su físico.

PISCIS

Día de bienestar sentimental. Busque soluciones para sus problemas económicos. Relájese en el trabajo y dé paso a la intuición. Si fuma, intente disminuir el consumo.