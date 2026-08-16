Horóscopo de hoy, domingo 16 de agosto del 2026

Aries

La jornada te encuentra con energía y ganas de avanzar. Aprovechá el impulso para resolver asuntos pendientes, pero evitá tomar decisiones apresuradas que puedan generar tensiones.

Tauro

El domingo será ideal para bajar el ritmo y disfrutar de aquello que te hace sentir cómodo. Un encuentro con personas queridas puede ayudarte a recuperar tranquilidad.

Géminis

La comunicación será protagonista. Una conversación que venías postergando puede finalmente encontrar el momento indicado y ayudarte a despejar dudas.

Cáncer

Las emociones estarán a flor de piel. Escuchar lo que sentís y rodearte de personas que te transmitan confianza será clave para encontrar estabilidad.

Leo

Tu confianza estará en alza y tendrás facilidad para atraer la atención de los demás. Aprovechá el momento para disfrutar, compartir y darle espacio a tus proyectos personales.

Virgo

Ordenar tus prioridades te permitirá comenzar la semana con mayor tranquilidad. No intentes resolver todo de una vez: avanzar paso a paso será suficiente.

Libra

El equilibrio en tus relaciones será el principal desafío. Una actitud abierta y una conversación sincera pueden ayudarte a resolver una situación que venía generando incomodidad.

Escorpio

Tu intuición estará especialmente activa. Hay situaciones que quizás no necesitan una respuesta inmediata: observá, escuchá y dejá que las cosas se acomoden antes de actuar.

Sagitario

Sentirás ganas de salir de la rutina y buscar nuevos estímulos. Un plan espontáneo o una actividad diferente puede renovar tu energía y mejorar tu ánimo.

Capricornio

Las obligaciones pueden seguir dando vueltas en tu cabeza, incluso durante el domingo. Intentá desconectarte y reservar un espacio para descansar y disfrutar.

Acuario

Las ideas nuevas aparecen con fuerza. Es un buen momento para pensar en proyectos a futuro y darle forma a algo que hasta ahora solo estaba en tu cabeza.

Piscis

El día favorece la introspección y el descanso emocional. Tomarte un tiempo para vos, lejos del ruido y las exigencias, te permitirá recuperar energía y claridad.