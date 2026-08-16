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Horóscopo de hoy, domingo 16 de agosto del 2026

Conocé qué te deparan los astros para el día de hoy.

16 Agosto de 2026 09.09

Aries

La jornada te encuentra con energía y ganas de avanzar. Aprovechá el impulso para resolver asuntos pendientes, pero evitá tomar decisiones apresuradas que puedan generar tensiones.

Tauro

El domingo será ideal para bajar el ritmo y disfrutar de aquello que te hace sentir cómodo. Un encuentro con personas queridas puede ayudarte a recuperar tranquilidad.

Géminis

La comunicación será protagonista. Una conversación que venías postergando puede finalmente encontrar el momento indicado y ayudarte a despejar dudas.

Cáncer

Las emociones estarán a flor de piel. Escuchar lo que sentís y rodearte de personas que te transmitan confianza será clave para encontrar estabilidad.

Leo

Tu confianza estará en alza y tendrás facilidad para atraer la atención de los demás. Aprovechá el momento para disfrutar, compartir y darle espacio a tus proyectos personales.

Virgo

Ordenar tus prioridades te permitirá comenzar la semana con mayor tranquilidad. No intentes resolver todo de una vez: avanzar paso a paso será suficiente.

Libra

El equilibrio en tus relaciones será el principal desafío. Una actitud abierta y una conversación sincera pueden ayudarte a resolver una situación que venía generando incomodidad.

Escorpio

Tu intuición estará especialmente activa. Hay situaciones que quizás no necesitan una respuesta inmediata: observá, escuchá y dejá que las cosas se acomoden antes de actuar.

Sagitario

Sentirás ganas de salir de la rutina y buscar nuevos estímulos. Un plan espontáneo o una actividad diferente puede renovar tu energía y mejorar tu ánimo.

Capricornio

Las obligaciones pueden seguir dando vueltas en tu cabeza, incluso durante el domingo. Intentá desconectarte y reservar un espacio para descansar y disfrutar.

Acuario

Las ideas nuevas aparecen con fuerza. Es un buen momento para pensar en proyectos a futuro y darle forma a algo que hasta ahora solo estaba en tu cabeza.

Piscis

El día favorece la introspección y el descanso emocional. Tomarte un tiempo para vos, lejos del ruido y las exigencias, te permitirá recuperar energía y claridad.

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