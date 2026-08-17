Horóscopo de hoy, lunes 17 de agosto del 2026

ARIES

Serenidad absoluta en lo que al amor se refiere. La economía va viento en popa. No busque protección en sus compañeros, no la necesita. Los problemas de salud serán fácilmente controlados.

TAURO

Cupido le dará de lleno con una de sus flechas. Intente que sus diversiones no descalabren su presupuesto. Sus jefes compensarán todos sus esfuerzos. Cuenta con una gran fuerza física.

GÉMINIS

No mire hacia atrás y actúe según le dicte su corazón. Puede ser víctima de una estafa. Con su decisión, acaba de marcar su porvenir profesional. Salud excelente; ello se debe a la dieta y al ejercicio.

CÁNCER

Hable con su pareja, pero con diplomacia y sin enfados. Posee gran capacidad para aumentar sus ingresos. Hoy el trabajo requiere que se entregue en cuerpo y alma. Ningún problema de salud.

LEO

La relación amorosa le proporcionará una gran paz. La imaginación le hará multiplicar sus ahorros. Minimice la gravedad de ese asunto laboral. Mermado de fuerzas, intente descansar.

VIRGO

Día ideal para la pasión, aproveche su poder de seducción. Los problemas económicos se resuelven inesperadamente. Sus jefes podrían hacerle una buena oferta. Haga ejercicio y mejorará su humor.

LIBRA

Sea perseverante con esa persona que aún no le hace caso. Jornada de altibajos económicos. Tranquilidad en el aspecto profesional. Cuide su garganta o acabará con un buen resfriado.

ESCORPIO

Aclárese en el terreno amoroso. Las inversiones con sus socios le reportan ingresos extras. Está tranquilo gracias a la buena marcha del trabajo. No descuide su dieta y evite los excesos.

SAGITARIO

Constituya con su pareja una relación de confianza. Está atravesando una buena racha económica, disfrute de su dinero. Concéntrese para lograr sus propósitos profesionales. Procure caminar siempre que pueda.

CAPRICORNIO

Los sentimientos no están tranquilos, día problemático. Está mejor de dinero de lo que había previsto. Debe lanzarse a la acción para lograr sus metas laborales. Preste más atención a su cuerpo, no se haga el fuerte.

ACUARIO

Buen momento para hacer declaraciones de afecto. Su economía se recupera maravillosamente. Se acabará el agobio cuando se entreguen los pedidos. No dude en quedarse en casa si se encuentra mal.

PISCIS

Ocasión propicia para conquistas sentimentales. Tiene una suerte envidiable con el dinero. Evite que el trabajo se acumule. Cuide su estómago e intestinos.