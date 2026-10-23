Horóscopo de hoy viernes 23 de octubre de 2026

ARIES

Una gestión que había empezado con dudas puede acabar con un resultado satisfactorio. Celebre los pequeños avances sin precipitar las siguientes decisiones. Una cita o encuentro social puede darle una alegría inesperada.

TAURO

Una oportunidad comercial puede ayudarlo a cerrar la semana con optimismo. Sea práctico y evite gastos poco necesarios. La noche será favorable para compartir un momento especial con su pareja.

GÉMINIS

Una conversación con un compañero puede ayudarlo a aclarar una cuestión que le preocupaba. No quiera tener siempre la última palabra. Un plan con amigos le permitirá empezar el fin de semana animado.

CÁNCER

Una situación que le había generado inquietud puede empezar a aclararse gracias a una información nueva. Actúe con paciencia. Por la noche, la compañía de una persona querida le aportará tranquilidad.

LEO

Puede cerrar un acuerdo o dejar bien encaminada una propuesta importante. Revise los últimos detalles con atención. Una invitación relacionada con el ocio le permitirá disfrutar de una experiencia que llevaba tiempo deseando.

VIRGO

Una decisión sobre el futuro puede parecerle más clara después de una conversación con alguien experimentado. Tenga presente también su vida personal. Una actividad agradable lo ayudará a empezar el fin de semana.

LIBRA

Conviene terminar las obligaciones sin exigirse más de la cuenta. Un pequeño cambio de organización le facilitará las cosas. En el amor, una muestra de confianza ayudará a dejar atrás una inseguridad.

ESCORPIO

Una negociación puede avanzar de manera favorable si mantiene una actitud abierta. Una persona reconocerá su capacidad para llegar a acuerdos. Por la noche, un plan familiar le hará especial ilusión.

SAGITARIO

Puede recibir una noticia agradable relacionada con una persona a la que quiere. Aproveche para organizar un encuentro. En el terreno personal, reconocer los progresos conseguidos le dará motivación para seguir avanzando.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Una semana de pequeños cambios puede acabar dejándole una sensación positiva. No se resista a las novedades que le aportan bienestar. Su pareja puede proponerle un plan divertido para el sábado.

ACUARIO

Una oportunidad de cambio puede hacerle pensar en sus prioridades profesionales y personales. No tenga prisa por decidir. En casa, una conversación cariñosa ayudará a consolidar el buen entendimiento.

PISCIS

Un amigo puede ayudarlo a ver una situación profesional desde una perspectiva más favorable. Aproveche los consejos que le resulten útiles. Un rato de descanso le permitirá recuperar energías.