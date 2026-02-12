Buscan en Catamarca al ganador de $43 millones del Quini 6: el premio está por vencer

Un apostador de Tinogasta acertó los seis números del Quini 6 y se convirtió en ganador de 43 millones de pesos. Sin embargo, a pocos días de que venza el plazo legal para cobrar el premio, todavía no se presentó a reclamarlo.

La boleta fue jugada el 1 de febrero en la agencia 178 de esa ciudad del oeste catamarqueño. Los números favorecidos fueron: 09, 30, 31, 42, 43 y 45.

Ante la inminente caducidad del premio, Gretel Cedrón, propietaria de la agencia de juegos de azar donde se realizó la apuesta, a través de declaraciones radiales hizo un llamado público a la comunidad para intentar dar con el beneficiado.

Desde la agencia recordaron la importancia de revisar los tickets y acercarse con la boleta original en caso de haber resultado ganador, ya que una vez vencido el plazo establecido por la reglamentación, el premio no podrá ser cobrado.

El caso genera expectativa en Tinogasta, donde crece la incógnita: ¿aparecerá el millonario antes de que se agote el tiempo?