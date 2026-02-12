Resultado del sorteo de la primera de la quiniela de Catamarca

Quiniela de Catamarca
Sorteo nº 29316
- 3148
- 5434
- 8666
- 5226
- 9408
- 1307
- 5156
- 2262
- 3001
- 3470
- 8887
- 2472
- 1877
- 4018
- 5851
- 3292
- 1617
- 5934
- 5651
- 7068
El número 48 en el mundo de los sueños es el muerto que habla.
Este número simboliza mensajes del pasado, asuntos pendientes o revelaciones inesperadas. En el plano simbólico suele asociarse a algo que parecía cerrado pero vuelve a manifestarse, ya sea como recuerdo, advertencia o verdad que sale a la luz.
¿Cómo se gana en la quiniela?
El premio depende de cuántos números acertaste y de cuánto apostaste. Las combinaciones más comunes son:
- Apuesta a 1 cifra: Si apostaste al número 7, ganás si ese número aparece en el último dígito de los resultados.
- Apuesta a 2 cifras: Por ejemplo, si elegiste el 35, ganás si las últimas dos cifras del resultado coinciden con tu número.
- Apuesta a 3 cifras: Elegiste el 426 y ganás si las últimas tres cifras del resultado son 426.
- Apuesta a 4 cifras: Si jugaste al 7890, ganás si el número completo coincide con las últimas cuatro cifras del resultado.
El monto del premio varía en función del tipo de apuesta y del monto jugado. Las agencias tienen tablas específicas para calcular las ganancias.