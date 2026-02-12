Resultado del sorteo de la primera de la quiniela de Catamarca

Quiniela de Catamarca

Sorteo nº 29316

3148

5434

8666

5226

9408

1307

5156

2262

3001

3470

8887

2472

1877

4018

5851

3292

1617

5934

5651

7068

El número 48 en el mundo de los sueños es el muerto que habla.

Este número simboliza mensajes del pasado, asuntos pendientes o revelaciones inesperadas. En el plano simbólico suele asociarse a algo que parecía cerrado pero vuelve a manifestarse, ya sea como recuerdo, advertencia o verdad que sale a la luz.

¿Cómo se gana en la quiniela?

El premio depende de cuántos números acertaste y de cuánto apostaste. Las combinaciones más comunes son:

Apuesta a 1 cifra: Si apostaste al número 7, ganás si ese número aparece en el último dígito de los resultados.

Apuesta a 2 cifras: Por ejemplo, si elegiste el 35, ganás si las últimas dos cifras del resultado coinciden con tu número.

Apuesta a 3 cifras: Elegiste el 426 y ganás si las últimas tres cifras del resultado son 426.

Apuesta a 4 cifras: Si jugaste al 7890, ganás si el número completo coincide con las últimas cuatro cifras del resultado.

El monto del premio varía en función del tipo de apuesta y del monto jugado. Las agencias tienen tablas específicas para calcular las ganancias.