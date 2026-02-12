  • Dólar
Resultado del sorteo de la primera de la quiniela de Catamarca

Jueves 12 de febrero de 2026

12 Febrero de 2026 10.11

Quiniela de Catamarca

Sorteo  nº 29316

 

  • 3148
  • 5434
  • 8666
  • 5226
  • 9408
  • 1307
  • 5156
  • 2262
  • 3001
  • 3470
  • 8887
  • 2472
  • 1877
  • 4018
  • 5851
  • 3292
  • 1617
  • 5934
  • 5651
  • 7068

El número 48 en el mundo de los sueños es el muerto que habla.

Este número simboliza mensajes del pasado, asuntos pendientes o revelaciones inesperadas. En el plano simbólico suele asociarse a algo que parecía cerrado pero vuelve a manifestarse, ya sea como recuerdo, advertencia o verdad que sale a la luz.

 

¿Cómo se gana en la quiniela?

El premio depende de cuántos números acertaste y de cuánto apostaste. Las combinaciones más comunes son:

  • Apuesta a 1 cifra: Si apostaste al número 7, ganás si ese número aparece en el último dígito de los resultados.
  • Apuesta a 2 cifras: Por ejemplo, si elegiste el 35, ganás si las últimas dos cifras del resultado coinciden con tu número.
  • Apuesta a 3 cifras: Elegiste el 426 y ganás si las últimas tres cifras del resultado son 426.
  • Apuesta a 4 cifras: Si jugaste al 7890, ganás si el número completo coincide con las últimas cuatro cifras del resultado.

El monto del premio varía en función del tipo de apuesta y del monto jugado. Las agencias tienen tablas específicas para calcular las ganancias.

