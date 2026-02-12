Resultado del sorteo matutino de la quiniela de Catamarca

Quiniela de Catamarca
Sorteo matutino nº 29317
- 8961
- 7725
- 7842
- 2182
- 0262
- 8844
- 0779
- 1804
- 4952
- 2526
- 3829
- 8946
- 1147
- 0185
- 1466
- 1653
- 6760
- 5749
- 3085
- 1783
El número 61 en el mundo de los sueños son escopetas.
Este número simboliza conflictos, enfrentamientos o tensiones acumuladas. En el plano simbólico puede representar discusiones fuertes, decisiones drásticas o situaciones que requieren firmeza y defensa.
¿Cómo se gana en la quiniela?
El premio depende de cuántos números acertaste y de cuánto apostaste. Las combinaciones más comunes son:
- Apuesta a 1 cifra: Si apostaste al número 7, ganás si ese número aparece en el último dígito de los resultados.
- Apuesta a 2 cifras: Por ejemplo, si elegiste el 35, ganás si las últimas dos cifras del resultado coinciden con tu número.
- Apuesta a 3 cifras: Elegiste el 426 y ganás si las últimas tres cifras del resultado son 426.
- Apuesta a 4 cifras: Si jugaste al 7890, ganás si el número completo coincide con las últimas cuatro cifras del resultado.
El monto del premio varía en función del tipo de apuesta y del monto jugado. Las agencias tienen tablas específicas para calcular las ganancias.