Resultado del sorteo matutino de la quiniela de Catamarca

Quiniela de Catamarca

Sorteo matutino nº 29317

8961

7725

7842

2182

0262

8844

0779

1804

4952

2526

3829

8946

1147

0185

1466

1653

6760

5749

3085

1783

El número 61 en el mundo de los sueños son escopetas.

Este número simboliza conflictos, enfrentamientos o tensiones acumuladas. En el plano simbólico puede representar discusiones fuertes, decisiones drásticas o situaciones que requieren firmeza y defensa.

¿Cómo se gana en la quiniela?

El premio depende de cuántos números acertaste y de cuánto apostaste. Las combinaciones más comunes son:

Apuesta a 1 cifra: Si apostaste al número 7, ganás si ese número aparece en el último dígito de los resultados.

Apuesta a 2 cifras: Por ejemplo, si elegiste el 35, ganás si las últimas dos cifras del resultado coinciden con tu número.

Apuesta a 3 cifras: Elegiste el 426 y ganás si las últimas tres cifras del resultado son 426.

Apuesta a 4 cifras: Si jugaste al 7890, ganás si el número completo coincide con las últimas cuatro cifras del resultado.

El monto del premio varía en función del tipo de apuesta y del monto jugado. Las agencias tienen tablas específicas para calcular las ganancias.