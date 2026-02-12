  • Dólar
Resultado del sorteo matutino de la quiniela de Catamarca

Jueves 12 de febrero de 2026.

12 Febrero de 2026 12.34

Quiniela de Catamarca

Sorteo matutino nº 29317

 

  • 8961
  • 7725
  • 7842
  • 2182
  • 0262
  • 8844
  • 0779
  • 1804
  • 4952
  • 2526
  • 3829
  • 8946
  • 1147
  • 0185
  • 1466
  • 1653
  • 6760
  • 5749
  • 3085
  • 1783

El número 61 en el mundo de los sueños son escopetas.

Este número simboliza conflictos, enfrentamientos o tensiones acumuladas. En el plano simbólico puede representar discusiones fuertes, decisiones drásticas o situaciones que requieren firmeza y defensa.

 

¿Cómo se gana en la quiniela?

El premio depende de cuántos números acertaste y de cuánto apostaste. Las combinaciones más comunes son:

  • Apuesta a 1 cifra: Si apostaste al número 7, ganás si ese número aparece en el último dígito de los resultados.
  • Apuesta a 2 cifras: Por ejemplo, si elegiste el 35, ganás si las últimas dos cifras del resultado coinciden con tu número.
  • Apuesta a 3 cifras: Elegiste el 426 y ganás si las últimas tres cifras del resultado son 426.
  • Apuesta a 4 cifras: Si jugaste al 7890, ganás si el número completo coincide con las últimas cuatro cifras del resultado.

El monto del premio varía en función del tipo de apuesta y del monto jugado. Las agencias tienen tablas específicas para calcular las ganancias.

