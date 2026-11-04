El Quini 6 está vacante y el pozo acumulado que sortea hoy trepa a $5.400 millones

El último sorteo del Quini 6, realizado el domingo 1° de noviembre bajo el número 3.422, concluyó con los pozos principales vacantes. Ningún apostador consiguió acertar los seis números en alguna de las categorías centrales del tradicional juego, por lo que los premios mayores quedaron sin adjudicarse y se acumularon para la próxima edición.

Tras conocerse los resultados definitivos de la jornada, la Lotería de Santa Fe confirmó que el próximo sorteo pondrá en juego una suma estimada de $5.400 millones. La cifra concentra la expectativa de los apostadores de todo el país, que tendrán una nueva oportunidad de participar por los distintos premios previstos para cada modalidad.

La ausencia de ganadores con seis aciertos en las categorías principales fue el dato central de la última jornada. Sin embargo, el sorteo también registró apostadores favorecidos en Siempre Sale, una modalidad que permitió distribuir premios entre quienes alcanzaron cinco aciertos.

Los números sorteados el domingo 1° de noviembre

Durante la transmisión oficial se anunciaron las bolillas correspondientes a las distintas categorías del Quini 6. En el Tradicional Primer Sorteo, la combinación extraída estuvo integrada por los números 14, 41, 09, 07, 08 y 10. En esta modalidad no hubo ganadores con seis aciertos.

En tanto, La Segunda presentó una combinación diferente: 37, 27, 24, 02, 16 y 04. Al igual que en el primer sorteo, ningún apostador logró completar la totalidad de los números requeridos para quedarse con el premio principal.

La tercera categoría, Revancha, arrojó las bolillas 29, 23, 39, 00, 14 y 02. El resultado tampoco dejó ganadores con seis aciertos, por lo que el pozo correspondiente permaneció vacante.

De esta manera, las tres modalidades principales finalizaron la jornada sin un ganador que acertara la combinación completa. Los resultados quedaron establecidos de la siguiente manera:

Tradicional Primer Sorteo: 14 - 41 - 09 - 07 - 08 - 10.

La Segunda: 37 - 27 - 24 - 02 - 16 - 04.

Revancha: 29 - 23 - 39 - 00 - 14 - 02.

Siempre Sale dejó 54 ganadores con cinco aciertos

Aunque los pozos principales no tuvieron ganadores con seis aciertos, la última edición del Quini 6 sí registró una distribución de premios en la modalidad Siempre Sale.

En esta categoría, los números favorecidos fueron 14, 08, 09, 05, 40 y 02. Según el informe oficial emitido por la entidad organizadora, 54 personas acertaron cinco de las seis bolillas y resultaron beneficiadas con un premio económico.

Los ganadores proceden de distintas jurisdicciones del país. Entre ellos se encuentran apostadores de Córdoba, San Juan, Entre Ríos, Río Negro, Jujuy, Tierra del Fuego, Formosa, Santa Fe, Catamarca , Salta, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Corrientes, Mendoza y Buenos Aires.

Cada uno de estos 54 ganadores recibirá más de $9 millones, de acuerdo con los datos difundidos por la Lotería de Santa Fe. Así, Siempre Sale fue la modalidad que permitió concretar adjudicaciones durante una jornada en la que las categorías principales no registraron ganadores con seis aciertos.

Cómo se distribuyen los $5.400 millones del próximo sorteo

La Lotería de Santa Fe detalló la composición del monto estimado que estará en juego el miércoles 4 de noviembre. El acumulado total, de $5.400 millones, se encuentra distribuido entre los pozos correspondientes a las distintas modalidades del juego y el premio Extra.

La estructura de premios proyectada para la próxima edición contempla los siguientes montos:

Tradicional Primer Sorteo: $1.560.000.000.

La Segunda: $2.180.000.000.

Revancha: $1.090.000.000.

Siempre Sale: una base de $370.000.000.

Extra: $200.000.000.

La distribución refleja los montos estimados que la entidad organizadora anunció para cada categoría. La expectativa por el próximo sorteo se apoya en el acumulado millonario y en la posibilidad de que alguno de los participantes consiga acertar las seis bolillas de las modalidades principales.

Fecha, horario y transmisión del sorteo

El próximo sorteo del Quini 6 se realizará el miércoles 4 de noviembre, con inicio previsto para las 21.15. La extracción de las bolillas tendrá lugar en la sala oficial de sorteos de la Lotería de Santa Fe.

El evento será transmitido en vivo y podrá seguirse a través de distintas plataformas de comunicación, con alcance a todo el país. La transmisión permitirá conocer las alternativas de la jornada y los resultados de cada una de las modalidades.

Desde la organización destacan el tradicional lema del juego: "LO CAMBIA TODO". Con un pozo estimado de $5.400 millones y las categorías principales vacantes tras el sorteo del domingo 1° de noviembre, la nueva edición se presenta como una próxima instancia para los apostadores que buscan acceder a los premios del Quini 6.