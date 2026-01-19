El Quini 6 volvió a quedar vacante: ¿de cuánto es el pozo del próximo sorteo?

El Quini 6, uno de los juegos de azar más populares del país y organizado por la Caja de Asistencia Social de Santa Fe, tuvo este domingo 18 de enero una nueva edición que volvió a dejar un sabor agridulce entre los apostadores. En el sorteo número 3.340, realizado durante la noche, ninguna de las modalidades principales registró ganadores con seis aciertos, por lo que los pozos más importantes quedaron vacantes y se acumulan para el próximo sorteo.

Como ocurre cada semana, miles de jugadores siguieron con atención la transmisión oficial, con la expectativa de conocer los números que podían cambiarles la vida. Sin embargo, una vez más, el premio mayor no encontró dueño en las categorías Tradicional, La Segunda y Revancha, lo que alimenta la ilusión de cara a la próxima jugada.

En la modalidad Tradicional, el bolillero arrojó la combinación 03 - 17 - 31 - 33 - 34 - 38, pero no se registraron ganadores, por lo que el pozo quedó vacante. La misma situación se repitió en La Segunda, donde los números sorteados fueron 14 - 19 - 26 - 30 - 37 - 40, sin que ningún apostador lograra acertar los seis números necesarios para quedarse con el premio principal.

La Revancha, una de las modalidades más esperadas por los jugadores debido a sus elevados pozos, tampoco tuvo ganadores en esta edición. Los números que salieron fueron 21 - 23 - 24 - 27 - 37 - 43, pero nuevamente no hubo coincidencias completas, por lo que el premio mayor continuará acumulándose.

La única modalidad que sí tuvo un ganador fue Siempre Sale, una categoría que, como su nombre lo indica, asegura al menos un premio entre quienes logran la mayor cantidad de aciertos. En este caso, un apostador consiguió quedarse con el pozo tras acertar la combinación 04 - 05 - 09 - 13 - 20 - 29, convirtiéndose en el único ganador destacado de la jornada.

Por su parte, el Extra, que premia a quienes aciertan números entre todas las modalidades, repartió premios entre 1.020 ganadores, que lograron coincidencias con la siguiente secuencia: 03 - 14 - 17 - 19 - 21 - 23 - 24 - 26 - 27 - 30 - 31 - 33 - 34 - 37 - 38 - 40 - 43.

Desde la Caja de Asistencia Social de Santa Fe recordaron que, al quedar vacantes los principales pozos, el monto acumulado para el próximo sorteo será aún mayor, lo que suele incrementar tanto el interés como el volumen de apuestas. El Quini 6 continúa siendo uno de los juegos más elegidos del país, con una larga tradición y sorteos que semana a semana despiertan la ilusión de millones de personas.

El próximo sorteo volverá a poner en juego cifras millonarias y renovará las expectativas de los apostadores, que ya comienzan a preparar sus números con la esperanza de que la suerte, finalmente, esté de su lado.

