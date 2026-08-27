Intentó ingresar a un centro vecinal en el sur de la Capital y fue detenido

Un joven de 26 años, de apellido Barrionuevo, fue aprehendido en el sur de la ciudad Capital luego de ser señalado como el presunto autor de un intento de ingreso a un centro vecinal ubicado en la esquina de las calles 1° de Mayo y Obispo Segura.

El procedimiento fue realizado por efectivos de la Comisaría Segunda, quienes llegaron al lugar tras ser requeridos mediante una solicitud del SAE-911. Al arribar al centro vecinal, los policías tomaron conocimiento de la situación a partir de los testimonios de vecinos de la zona, quienes manifestaron que una persona de sexo masculino habría intentado ingresar al lugar luego de forzar el candado de una de las puertas.

Ante esta situación, los efectivos intervinieron de inmediato y procedieron a realizar las actuaciones correspondientes en el lugar.

El aviso de los vecinos y la intervención policial

La intervención se originó a partir de una solicitud canalizada a través del SAE-911, que motivó el desplazamiento del personal de la Comisaría Segunda hasta el centro vecinal.

Una vez en el lugar, los efectivos dialogaron con vecinos del sector, quienes relataron que un hombre habría intentado ingresar al edificio. Según la información proporcionada, el presunto intento de ingreso se habría producido mediante el forzamiento del candado de una de las puertas del lugar.

La presencia de los vecinos y el aviso realizado permitieron que la situación fuera puesta en conocimiento de las fuerzas de seguridad y se llevara adelante la intervención policial.

La aprehensión del presunto autor

Luego de tomar conocimiento de lo sucedido, los efectivos policiales procedieron de inmediato en el lugar. Como resultado del procedimiento, fue aprehendido Barrionuevo, de 26 años, quien sería señalado como el presunto autor del hecho. La aprehensión se produjo en el marco de la intervención iniciada luego de que los vecinos manifestaran que una persona de sexo masculino habría intentado ingresar al centro vecinal.

Una vez finalizado el procedimiento en el lugar, el joven fue trasladado y alojado en la Seccional Décima, dependencia policial que corresponde por jurisdicción.

Barrionuevo quedó a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur, desde donde se continuará con las actuaciones vinculadas con el hecho. La intervención judicial se produjo luego del procedimiento realizado por el personal de la Comisaría Segunda, que actuó tras el requerimiento efectuado a través del SAE-911.