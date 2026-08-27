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Resultado del sorteo de La Primera de la quiniela de Catamarca

Jueves 27 de Agosto del 2026

27 Agosto de 2026 09.48

La Primera 09.30 hs

Sorteo n° 30091

1- 5603

2- 4162

3- 6943

4- 3791

5- 4470

6- 8379

7- 0074

8- 4480

9- 5714

10- 6320

11- 1077

12- 0345

13- 5572

14- 8254

15- 5899

16- 5042

17- 6070

18- 7509

19- 0977

20- 7935

 

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