Resultado del sorteo de La Primera de la quiniela de Catamarca

La Primera 09.30 hs
Sorteo n° 30091
1- 5603
2- 4162
3- 6943
4- 3791
5- 4470
6- 8379
7- 0074
8- 4480
9- 5714
10- 6320
11- 1077
12- 0345
13- 5572
14- 8254
15- 5899
16- 5042
17- 6070
18- 7509
19- 0977
20- 7935
El 03 en el mundo de los sueños San Cono
19 C ° ST 18.05 °
27 Agosto de 2026 09.48
La Primera 09.30 hs
Sorteo n° 30091
1- 5603
2- 4162
3- 6943
4- 3791
5- 4470
6- 8379
7- 0074
8- 4480
9- 5714
10- 6320
11- 1077
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14- 8254
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