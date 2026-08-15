  • Dólar
  • BNA $1460 ~ $1510
  • BLUE $1525 ~ $1545
  • TURISTA $1898 ~ $1898

24 C ° ST 23.6 °

Unión Radio 91.3 en vivo

Resultado del sorteo vespertino de la quiniela de Catamarca

Sábado 15 de agosto de 2026.

15 Agosto de 2026 13.11

Quiniela de Catamarca

Sorteo vespertino nº3 0 0 4 8

  1. 2 6 5 8
  2. 7 7 6 0
  3. 8 5 8 2
  4. 9 6 4 9
  5. 7 5 5 0
  6. 0 1 7 2
  7. 1 0 8 9
  8. 7 2 6 0
  9. 7 3 1 8
  10. 9 6 1 8
  11. 7 9 3 5
  12. 8 8 8 4
  13. 0 9 1 1
  14. 4 0 7 7
  15. 1 5 6 8
  16. 2 7 3 7
  17. 2 6 0 5
  18. 2 5 6 7
  19. 7 1 8 0
  20. 9 7 8 8

El número 58 en el mundo de los sueños es el abogado. 

¿Cómo se gana en la quiniela?

El premio depende de cuántos números acertaste y de cuánto apostaste. Las combinaciones más comunes son:

  • Apuesta a 1 cifra: Si apostaste al número 7, ganás si ese número aparece en el último dígito de los resultados.
  • Apuesta a 2 cifras: Por ejemplo, si elegiste el 35, ganás si las últimas dos cifras del resultado coinciden con tu número.
  • Apuesta a 3 cifras: Elegiste el 426 y ganás si las últimas tres cifras del resultado son 426.
  • Apuesta a 4 cifras: Si jugaste al 7890, ganás si el número completo coincide con las últimas cuatro cifras del resultado.

El monto del premio varía en función del tipo de apuesta y del monto jugado. Las agencias tienen tablas específicas para calcular las ganancias.

MÁS LEIDAS

Seguí leyendo también