Resultado del sorteo vespertino de la quiniela de Catamarca

Quiniela de Catamarca
Sorteo vespertino nº3 0 0 4 8
- 2 6 5 8
- 7 7 6 0
- 8 5 8 2
- 9 6 4 9
- 7 5 5 0
- 0 1 7 2
- 1 0 8 9
- 7 2 6 0
- 7 3 1 8
- 9 6 1 8
- 7 9 3 5
- 8 8 8 4
- 0 9 1 1
- 4 0 7 7
- 1 5 6 8
- 2 7 3 7
- 2 6 0 5
- 2 5 6 7
- 7 1 8 0
- 9 7 8 8
El número 58 en el mundo de los sueños es el abogado.
¿Cómo se gana en la quiniela?
El premio depende de cuántos números acertaste y de cuánto apostaste. Las combinaciones más comunes son:
- Apuesta a 1 cifra: Si apostaste al número 7, ganás si ese número aparece en el último dígito de los resultados.
- Apuesta a 2 cifras: Por ejemplo, si elegiste el 35, ganás si las últimas dos cifras del resultado coinciden con tu número.
- Apuesta a 3 cifras: Elegiste el 426 y ganás si las últimas tres cifras del resultado son 426.
- Apuesta a 4 cifras: Si jugaste al 7890, ganás si el número completo coincide con las últimas cuatro cifras del resultado.
El monto del premio varía en función del tipo de apuesta y del monto jugado. Las agencias tienen tablas específicas para calcular las ganancias.