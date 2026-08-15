Resultado del sorteo vespertino de la quiniela de Catamarca

Quiniela de Catamarca

Sorteo vespertino nº3 0 0 4 8

2 6 5 8 7 7 6 0 8 5 8 2 9 6 4 9 7 5 5 0 0 1 7 2 1 0 8 9 7 2 6 0 7 3 1 8 9 6 1 8 7 9 3 5 8 8 8 4 0 9 1 1 4 0 7 7 1 5 6 8 2 7 3 7 2 6 0 5 2 5 6 7 7 1 8 0 9 7 8 8

El número 58 en el mundo de los sueños es el abogado.

¿Cómo se gana en la quiniela?

El premio depende de cuántos números acertaste y de cuánto apostaste. Las combinaciones más comunes son:

Apuesta a 1 cifra: Si apostaste al número 7, ganás si ese número aparece en el último dígito de los resultados.

Apuesta a 2 cifras: Por ejemplo, si elegiste el 35, ganás si las últimas dos cifras del resultado coinciden con tu número.

Apuesta a 3 cifras: Elegiste el 426 y ganás si las últimas tres cifras del resultado son 426.

Apuesta a 4 cifras: Si jugaste al 7890, ganás si el número completo coincide con las últimas cuatro cifras del resultado.

El monto del premio varía en función del tipo de apuesta y del monto jugado. Las agencias tienen tablas específicas para calcular las ganancias.