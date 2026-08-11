Nuevo feriado en agosto: cómo será el fin de semana largo y qué día se celebrará el Día del Niño

El calendario oficial de feriados 2026 establece que el lunes 17 de agosto será feriado nacional en todo el país por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín. La fecha quedará inmediatamente después del sábado y el domingo, por lo que se conformará un nuevo fin de semana largo de tres días.

De esta manera, el próximo descanso extendido de agosto estará compuesto por el sábado 15, el domingo 16 y el lunes 17 de agosto. La particularidad de este año será que, además del feriado nacional, el domingo coincidirá con la celebración del Día del Niño.

La coincidencia de ambas fechas hará que la celebración dedicada a los más chicos quede ubicada en medio del fin de semana largo. Sin embargo, existe una diferencia importante entre ambas jornadas: el Día del Niño no es feriado. Por lo tanto, el descanso extendido estará determinado exclusivamente por el feriado nacional del lunes 17 de agosto, mientras que el domingo 16 mantendrá su carácter habitual de día de fin de semana, aunque coincidirá con la celebración del Día del Niño.

Cómo queda organizado el fin de semana

El calendario para esos tres días quedará distribuido de manera sencilla, con el feriado nacional como cierre del descanso extendido.

Sábado 15 de agosto: fin de semana.

fin de semana. Domingo 16 de agosto: Día del Niño.

Día del Niño. Lunes 17 de agosto: feriado nacional por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

El resultado será un fin de semana largo de tres días para todo el país, generado por la ubicación del feriado nacional del lunes inmediatamente después del domingo.

La fecha permitirá así contar con un descanso extendido durante el tercer fin de semana de agosto, mientras que en el domingo tendrá lugar una celebración especialmente dedicada a los más chicos.

El lunes 17, en homenaje a San Martín

El feriado nacional del lunes 17 de agosto tiene como motivo el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín. Cada 17 de agosto, Argentina recuerda la muerte del prócer, ocurrida ese mismo día de 1850 en Boulogne-sur-Mer, Francia.

La fecha constituye el homenaje a una de las figuras centrales de la independencia argentina y latinoamericana. San Martín tuvo un papel protagonista en las campañas libertadoras de Argentina, Chile y Perú, por lo que su figura ocupa un lugar central en la historia de los procesos independentistas de la región.

El feriado de agosto se encuentra directamente relacionado con esa conmemoración. Por eso, el descanso extendido no responde a la celebración del Día del Niño, sino al feriado nacional establecido para recordar el paso a la inmortalidad del General José de San Martín.

El Día del Niño coincidirá con el descanso

La otra fecha destacada de ese fin de semana será el domingo 16 de agosto, jornada en la que se celebrará el Día del Niño. La ubicación de la celebración será particular este año, ya que quedará justo en medio del descanso extendido: estará precedida por el sábado 15 y seguida por el feriado nacional del lunes 17.

No obstante, es importante remarcar que el Día del Niño no es feriado. Su coincidencia con el domingo no modifica el motivo por el cual se genera el fin de semana largo.

De este modo, el calendario reúne durante tres jornadas consecutivas un fin de semana habitual, una celebración dedicada a los más chicos y un feriado nacional en homenaje a una de las principales figuras de la independencia argentina y latinoamericana.

Tres días consecutivos de descanso

El esquema previsto para agosto configura un fin de semana largo de tres días, que comenzará el sábado 15 y finalizará el lunes 17. La jornada del domingo 16 tendrá como característica adicional la celebración del Día del Niño, mientras que el lunes será el día correspondiente al feriado nacional por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

El orden de las fechas permite identificar con claridad el origen del descanso extendido y la particularidad que tendrá este año:

Sábado 15: jornada correspondiente al fin de semana.

Domingo 16: Día del Niño, sin carácter de feriado.

Lunes 17: feriado nacional por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

Así, agosto sumará un nuevo fin de semana largo en Argentina, con tres días consecutivos de descanso y una celebración para los más chicos ubicada en el centro de ese período. La fecha principal que determina el descanso será el lunes 17 de agosto, jornada en la que el país conmemora el fallecimiento de San Martín, ocurrido en 1850 en Boulogne-sur-Mer, Francia.

La combinación de las fechas hará que el tercer fin de semana de agosto tenga una configuración particular: comenzará con el sábado 15, continuará con el Día del Niño el domingo 16 y finalizará con el feriado nacional del lunes 17. El calendario oficial de feriados 2026 establece así un nuevo descanso extendido de tres días para todo el país.