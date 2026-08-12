Un voraz incendio destruyó por completo una carpintería en Catamarca

Un incendio de importantes dimensiones se registró este martes, alrededor de las 23:10, en un inmueble ubicado en la intersección de las calles Federico Espeche y Dr. Ramón Navarro, donde funcionaba una carpintería.

El lugar pertenece a un hombre de 38 años, de apellido Barría. A raíz del siniestro, el establecimiento sufrió daños materiales totales.

Para controlar y sofocar las llamas trabajaron efectivos de la Dirección Bomberos de la Policía de la Provincia, junto con integrantes de Bomberos Voluntarios de la Capital y personal de la Comisaría Quinta.

Las autoridades intervinientes trabajaron en el lugar para controlar la emergencia y evitar que el fuego se propagara hacia sectores cercanos.