Quini 6 comenzó el año entregando un súper premio: de dónde es el nuevo millonario

La jugada del Quini 6 de este miércoles 7 de enero dejó el primer gran ganador de 2026, entregando un premio millonario que le cambiará la vida.

El nuevo millonario del Quini 6

La suerte tocó a la puerta de un apostador porteño en el último sorteo del Quini 6. Con una jugada perfecta, un único ganador logró adjudicarse el pozo de la modalidad "La Segunda", llevándose una cifra que cambia su vida para siempre.

El afortunado, oriundo de la Capital Federal, acertó los seis números de la combinación ganadora: 11 - 17 - 20 - 26 - 29 - 32.

Gracias a este acierto, el apostador se hizo acreedor de un premio histórico de $1.804.700.000. Por el momento, la identidad del ganador se mantiene bajo reserva, pero se sabe que el ticket fue validado en una de las agencias de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El "Siempre Sale" repartió millones

Pero la fortuna no se detuvo allí. En la modalidad "Siempre Sale", la suerte estuvo distribuida de manera federal. Un total de 34 ganadores en distintos puntos del país lograron 5 aciertos, repartiéndose un pozo acumulado de más de $307.400.000. Cada uno de estos apostadores recibirá una suma cercana a los 9 millones de pesos.

Sorteo del Quini 6 del miércoles 7 de enero

TRADICIONAL: 29 - 40 - 39 - 04 - 09 - 27 (Vacante)

LA SEGUNDA: 32 - 17 - 11 - 26 - 20 - 29 (1 ganador: $1.804.766.386,50)

REVANCHA: 13 - 05 - 16 - 39 - 35 - 32 (Vacante)

SIEMPRE SALE: 12 - 33 - 36 - 30 - 07 - 19 (34 ganadores c/5 aciertos: $9.043.974)

Quini 6: cuánto cuesta la apuesta

La modalidad Quini 6 Tradicional (Primer Sorteo y La Segunda del Quini) cuesta $ 1500, la modalidad "Revancha" es de $ 500 más, mientras que la modalidad "Siempre Sale" el valor de la apuesta queda en $ 500. Sumando un total de $2.500 por cada ticket.

Los sorteos son los miércoles y domingos.

Quini 6: reseña