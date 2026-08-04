Quini 6: cómo ganar el histórico premio de 3 millones de dólares libres de impuestos

El núcleo de esta campaña histórica se concentra en la popular modalidad habitualmente conocida como Siempre Sale, la cual operará bajo la estricta modalidad de Sale o Sale. Esto significa que el juego garantiza que sí o sí hay ganadores para este premio espectacular.

La mecánica de esta categoría asegura que los USD 3.000.000 libres de impuestos se entregarán de manera categórica durante esa misma noche. Para ello, el pozo multimillonario se adjudicará de forma ineludible a quienes acierten los 6 números o, en su defecto, descenderá para premiar a los ganadores con 5 aciertos. Este beneficio extraordinario se sumará de manera complementaria a los pozos acumulados de las modalidades tradicionales del Quini 6, abarcando la Tradicional, La Segunda y Revancha, configurando así una de las jornadas más importantes de todo el año.

La dimensión real del premio y su conversión económica

Para dimensionar con absoluta precisión el impacto de semejante capital, las autoridades del juego han optado por referenciar el premio en moneda extranjera. Tal como graficó Di Lena al ser consultado sobre los pormenores de la campaña: "Decimos que sorteamos 3 millones de dólares porque entendemos que, en la actualidad, resulta mucho más referencial en términos económicos dimensionar de qué cantidad de dinero se trata. La cifra de 3 millones de dólares entendemos que no deja margen a dudas con respecto a lo que se puede comprar o para lo que alcanza toda esa plata".

En términos prácticos, "en criollo", la obtención de ese pozo equivale a una verdadera transformación patrimonial. El beneficio alcanza para cumplir múltiples objetivos de gran envergadura:

Comprar más de 30 departamentos de dos ambientes en Buenos Aires.

Armar una flota de 75 autos 0km de gama media.

Recorrer el mundo durante ocho años sin repetir destino y sin mirar el presupuesto.

En una sola noche, esos 6 números tienen la capacidad real de reescribir por completo el proyecto de vida de quien resulte afortunado, ya sea una sola persona o un grupo de ganadores, según cómo se combinen las bolillas en el bolillero.

Transparencia, cotización y el mecanismo de pago en pesos

Uno de los aspectos más rigurosos de la propuesta comercial radica en la seguridad jurídica y financiera del cobro. Desde la directiva se ha enfatizado que la promesa es transparente y ejecutable de manera inmediata. El vicepresidente ejecutivo fue enfático al referirse a la efectivización del dinero: "Somos muy claros con la propuesta que ofrecemos y el apostador lo sabe, 38 años de permanencia se sustentan en la credibilidad de esos apostadores. El mismo lunes que se presentan a cobrar su premio, le depositamos en su cuenta bancaria en pesos, el equivalente de su premio en dólares según el tipo de cambio vendedor del Banco Nación, con todas las deducciones impositivas cubiertas".

De este modo, los 3 millones de dólares libres de impuestos serán pagados íntegramente en pesos argentinos. El cálculo de conversión se realizará utilizando estrictamente el tipo de cambio vendedor del Banco de la Nación Argentina vigente al cierre del día 07 de agosto. El mensaje de la propuesta comercial se resume en que el valor del premio queda totalmente garantizado frente a cualquier fluctuación gracias al uso de la cotización al cierre del viernes 7 de agosto, último día hábil previo al sorteo.

Asimismo, se destacó la facilidad operativa posterior a la acreditación: el beneficiado podrá, a los dos minutos de haber cobrado, estar comprando sin restricciones, "porque justamente pagamos al cambio de venta, para que le alcance perfectamente al ganador y pueda comprar la totalidad de los dólares sin límites, tal como lo permite en la actualidad el mercado único libre de cambios".

Datos clave para la gran jugada histórica

Para todos aquellos apostadores que deseen participar de este acontecimiento único que conmemora los 38 años del juego, es fundamental tener en cuenta las siguientes coordenadas técnicas y temporales:

Fecha del sorteo: Se realizará el próximo domingo 9 de agosto de 2026.

Cotización y pago: El premio extraordinario se abonará en pesos argentinos, tomando como referencia rigurosa la cotización del tipo de cambio vendedor del Banco de la Nación Argentina vigente al cierre del viernes 7 de agosto de 2026.