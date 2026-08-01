Mi Bingo Catamarqueño: tres ganadores compartieron el premio mayor de $35 millones

El sábado 1 de agosto de 2026, a las 15:00, la Sala de Sorteos de la Caja de Crédito y Prestaciones de Catamarca, ubicada en Rivadavia 967, fue escenario de una nueva edición de Mi Bingo Catamarqueño - Edición Poncho 2026, uno de los acontecimientos más convocantes del calendario provincial, que volvió a reunir a una importante cantidad de participantes y seguidores.

La jornada se desarrolló con una destacada concurrencia de público y contó con una cobertura integral mediante transmisión en vivo por radio, televisión y plataformas digitales, permitiendo que miles de personas siguieran cada instancia del sorteo desde distintos puntos de la provincia.

Entre los asistentes se encontraban autoridades del organismo, representantes de agencias oficiales, vendedores y numerosos vecinos, quienes compartieron una tarde marcada por la expectativa, la emoción y el seguimiento permanente de cada una de las rondas del juego.

Un sorteo con diez rondas y un premio mayor compartido

La edición especial se desarrolló a través de diez rondas, durante las cuales se distribuyeron importantes premios que consolidaron nuevamente a Mi Bingo Catamarqueño como una de las propuestas de mayor convocatoria en la provincia.

El momento culminante llegó con la décima ronda, cuyo premio mayor alcanzó los 35 millones de pesos. En esta oportunidad, el monto fue compartido entre tres ganadores: uno de San Fernando del Valle de Catamarca y dos de Fray Mamerto Esquiú.

En contraste, el pozo del bingo quedó vacante, una situación que incrementa la expectativa para las próximas ediciones del juego, manteniendo el interés de quienes participan regularmente.

Semanas de expectativa antes del gran sorteo

Uno de los aspectos destacados de esta edición fue la continuidad de una modalidad que mantuvo la atención de los participantes durante varias semanas.

Desde el 25 de junio y hasta la fecha del sorteo, los números del bingo fueron anunciados diariamente en la primera ubicación de la quiniela, generando un seguimiento permanente y alimentando la expectativa previa al evento principal.

A ello se sumó otra propuesta incorporada en cada cartón: una raspadita ubicada en el reverso, que ofreció nuevas oportunidades para obtener premios adicionales y amplió las posibilidades de ganar.

Más premios y nuevas oportunidades para los participantes

La Edición Poncho 2026 presentó una amplia variedad de premios distribuidos entre los cartones vendidos en toda la provincia.

Entre las principales propuestas se destacaron:

100 billetes extras de Mi Bingo.

Premios especiales de $100.000 para las cuatro cifras.

50 premios de $50.000.

30 pelotas oficiales de fútbol.

30 camisetas oficiales de la Selección Argentina.

Esta diversidad de premios permitió que un mayor número de participantes tuviera oportunidades concretas de resultar beneficiado durante el desarrollo de la edición.

Sorteos complementarios que ampliaron las posibilidades de ganar

Además del desarrollo principal del bingo, la jornada incluyó sorteos complementarios realizados mediante los números de cartón, incrementando la cantidad de premios entregados.

En total se otorgaron diez premios adicionales, entre los que se encontraron:

Bicicletas.

Motos.

Un auto 0 km.

El premio más importante de esta instancia, el auto 0 km, quedó en manos de un ganador de Los Castillos, departamento Ambato.

Por su parte, una moto Honda CB300 fue adjudicada a un vecino de la Capital, ampliando aún más el alcance de los beneficios distribuidos durante la jornada.

Reconocimiento al trabajo de los vendedores

La organización también destinó un espacio exclusivo para reconocer el trabajo de quienes participan activamente en la comercialización del bingo.

Mediante un sorteo exclusivo para vendedores, se entregaron distintos premios como reconocimiento al compromiso y al esfuerzo desarrollado durante toda la campaña.

Los premios otorgados en esta instancia incluyeron:

Bicicletas.

Celulares.

Motos.

Con esta iniciativa se puso en valor el papel que cumplen los vendedores como actores fundamentales en el desarrollo y la llegada de Mi Bingo Catamarqueño a toda la provincia.

El Kit de Emprendedores volvió a apostar por el trabajo independiente

Otra de las propuestas destacadas de esta edición fue el Kit de Emprendedores, una iniciativa orientada a generar nuevas oportunidades de desarrollo económico.

En esta oportunidad, el beneficio correspondió a un emprendimiento, que recibió un kit completo de herrería.

El premio consistió en un equipamiento completo con todos los elementos básicos necesarios para iniciar la actividad, representando una herramienta concreta destinada a favorecer el trabajo independiente y brindar mayores posibilidades de crecimiento al ganador.

La modalidad online continúa creciendo

La edición también mantuvo vigente la modalidad de compra online, una alternativa que continúa registrando una excelente aceptación por parte del público.

Esta modalidad favorece la digitalización del juego y permite ampliar el alcance de la propuesta en toda la provincia, ofreciendo nuevas opciones de acceso para los participantes.

Más de 165 millones de pesos distribuidos

Uno de los datos sobresalientes de la jornada fue el volumen total de premios entregados.

En conjunto, Mi Bingo Catamarqueño - Edición Poncho 2026 distribuyó más de 165 millones de pesos en premios, cifra que incluyó la instancia especial del Pozo Extra.

Esta modalidad ofrecía la posibilidad de obtener 15.000.000 de pesos adicionales hasta la bolilla 40, agregando un nuevo componente de expectativa y emoción al desarrollo del sorteo.

Un compromiso que trasciende el juego

Desde la organización remarcaron una vez más el compromiso permanente con las entidades beneficiarias sin fines de lucro, destacando el rol social que caracteriza a cada edición de Mi Bingo Catamarqueño.

Ese compromiso constituye uno de los ejes centrales de la propuesta y acompaña el crecimiento sostenido del evento, que edición tras edición mantiene una importante convocatoria, suma nuevas alternativas de participación, amplía las posibilidades de obtener premios y fortalece su vínculo con la comunidad.

A continuación, se detalla la lista completa de ganadores de esta edición: