Listo el cronograma de pago de julio para la Administración Pública

El Ministerio de Hacienda y Obra Pública informó a la comunidad en general que quedaron establecidas las fechas de acreditación de los haberes correspondientes al mes de julio, definiendo el cronograma que regirá para el pago de los salarios de los trabajadores de la Administración Pública Provincial.

De acuerdo con la información oficial difundida por la cartera provincial, la acreditación de los haberes se llevará adelante de manera escalonada, distribuyéndose en dos jornadas consecutivas durante la primera semana de agosto.

La comunicación oficial precisa que el esquema de pago contempla, en primer término, a los docentes provinciales, mientras que en la jornada siguiente se efectuará la acreditación para el resto de los organismos que integran la Administración Pública Provincial.

Cronograma oficial de pagos

El calendario dispuesto por el Ministerio de Hacienda y Obra Pública quedó establecido de la siguiente manera:

Miércoles 5 de agosto: Docentes provinciales .

. Jueves 6 de agosto: Organismos de la Administración Pública Provincial.

Este cronograma determina las fechas en las que se acreditarán los haberes correspondientes al mes de julio para cada uno de los sectores alcanzados.